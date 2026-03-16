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La police va diffuser les photos de manifestants à Berne

People hold banners and wave Palestinian flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025.
La manifestation avait rassemblé environ 8000 personnes sur la Place fédérale.Image: KEYSTONE

Heurts à Berne: la police va diffuser les photos de manifestants

La police bernoise va lancer des avis de recherche après les violences lors d'une manifestation pro-palestinienne à Berne. Des affrontements avaient fait 18 blessés.
16.03.2026, 14:3616.03.2026, 14:36

La police cantonale bernoise a lancé lundi un vaste avis de recherche à la suite des débordements survenus lors de la manifestation en faveur de Gaza le 11 octobre 2025 à Berne. Jusqu'à présent, 101 auteurs présumés de violence ont été identifiés.

Le Ministère public de Berne-Mittelland a maintenant ordonné un vaste avis de recherche public afin de retrouver des personnes qui n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Les photos de plusieurs dizaines d’individus fortement soupçonnés seront publiées sur le site Internet de la police cantonale bernoise la semaine prochaine.

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A la suite des incidents du 11 octobre, une équipe d’enquêteurs a oeuvré durant plusieurs mois, analysant de nombreuses photos et vidéos provenant de sources publiques ou transmises à la police dans le cadre d’un appel à témoins. Des images enregistrées par la police elle-même ont également fait l’objet d’analyses.

L'enquête a permis d'identifier 101 personnes qui seront contactées par la police au cours des prochaines semaines. Mais les enquêteurs recherchent toujours plusieurs dizaines d'autres manifestants qui sont soupçonnés d'avoir commis des violences, ont indiqué le Ministère public et la police cantonale bernoise.

Un usage disproportionné de la force dénoncé

Vendredi, des images pixellisées de ces personnes seront publiées sur le site Internet de la police. Si elles ne sont pas identifiées dans un délai d’une semaine, le Ministère public va ordonner la publication le 30 mars des images non floutées.

La manifestation, qui avait rassemblé environ 8000 personnes sur la Place fédérale n'avait pas été autorisée. Les affrontements avaient fait 18 blessés au sein de la police qui avait eu recours au gaz lacrymogène, aux balles en caoutchouc et aux canons à eau.

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Des organisations à l'instar d'Amnesty International avaient jugé disproportionné l'usage de la force par la police. (jzs/ats)

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