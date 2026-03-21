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Deux personnes arrêtées après une course-poursuite dans le Jura

La police bernoise parle d&#039;un groupe d&#039;inconnus qui a commis l&#039;attaque
Le conducteur et son passager avaient refusé de s'arrêter à un contrôle de police.Keystone

Deux personnes arrêtées après une course-poursuite dans le Jura

Le conducteur et son passager s'étaient soustraits à un contrôle routier.
21.03.2026, 10:2021.03.2026, 10:20

Deux personnes ont été arrêtées vendredi à La Heutte, dans le Jura bernois, après une course poursuite mouvementée. L'automobiliste s'était auparavant soustrait à un contrôle routier par une patrouille de la police cantonale bernoise.

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Les forces d’intervention ont pris le véhicule en chasse et sommé le conducteur de s’arrêter. L'automobiliste n’a pas obtempéré et a poursuivi sa course. Lors de sa fuite, il a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière et a parfois circulé avec un fort excès de vitesse.

La voiture a quitté l’autoroute A16 et a poursuivi sa route en direction du village de La Heutte. Le conducteur a quitté le véhicule encore en marche et a pris la fuite à pied. Le passager a été interpellé dans le véhicule qui avait poursuivi sa course avant de percuter une voiture en stationnement.

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Les forces d’intervention ont pu interpeller les deux personnes sous la menace de leurs armes de service. Le conducteur devra répondre de plusieurs infractions à la circulation routière, ont indiqué samedi le Ministère public Jura bernois-Seeland et la police. (ats)

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