Face aux attaques, cette banque romande ferme plusieurs bancomats

Une attaque à l'explosif a visé un bancomat de la BCN à La Brévine (NE). Image: police cantonale neuchâteloise

La recrudescence des attaques de bancomats amène la Banque cantonale neuchâteloise à mettre hors service plusieurs appareils extérieurs dès mardi.

La recrudescence des attaques de bancomats à l’explosif, dans la région de l'Arc jurassien et plus généralement en Suisse, amène la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) à prendre de nouvelles mesures limitant la disponibilité de son réseau de distributeurs extérieurs. L'établissement a mis hors-service dès mardi plusieurs appareils.

«Ayant comme priorité la sécurité et l’intégrité de son personnel, de sa clientèle ainsi que des résidents à proximité des distributeurs automatiques, la banque a décidé la mise hors-service de certains distributeurs automatiques situés en dehors de ses propres sites», a indiqué la BCN. L'établissement a précisé veiller «à maintenir un service partout où cela est possible».

La BCN a fermé deux appareils en façade à Fleurier, un à Areuse, un à Cressier, un au Landeron et un à Monruz (Neuchâtel). La banque avait déjà pris des mesures à fin mai, à la suite d'une attaque à l'explosif d'un bancomat à La Brévine, et a vidé les distributeurs des Verrières, des Eplatures à La Chaux-de-Fonds et de Couvet. Celui des Ponts-de-Martel est à nouveau disponible.

D'autres bancomats dans le viseur

La banque a précisé que les autres sites restent maintenus «sous réserve d’une évolution défavorable de la situation». La Banque cantonale jurassienne avait pris aussi des mesures, après des attaques à l'explosif au Noirmont, à Alle et à Porrentruy.

Les attaques de distributeurs à l'explosif se sont multipliées ces derniers mois en Suisse. La dernière s'est produite dans la nuit dimanche à lundi à Jegenstorf (BE). Dans le canton de Neuchâtel, le dernier cas a lieu jeudi dernier avec l'explosion d'un postomat au Locle. Les enquêtes sont menées sous la direction du Ministère public de la Confédération, compétent pour les délits liés aux explosifs. (jah/ats)