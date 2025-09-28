assez ensoleillé16°
Cette ex-Miss Suisse a été élue dans un exécutif

Cette ex-Miss Suisse a été élue dans un exécutif

De reine de beauté à élue communale, Jennifer Ann Gerber poursuit sa carrière politique et rejoint l’exécutif d’Oberwil-Lieli (AG).
28.09.2025, 15:0628.09.2025, 15:07
Jennifer Ann Gerber.
Jennifer Ann Gerber.Image: Facebook

L'ex-Miss Suisse Jennifer Ann Gerber a été élue dimanche à l'exécutif du village argovien d'Oberwil-Lieli. L'ancienne reine de beauté, qui se présentait sous l'étiquette PLR, a obtenu le deuxième meilleur résultat de la journée avec 794 voix.

Elle a ainsi largement dépassé la majorité absolue, fixée à 484 voix. Elle siègera avec quatre élus sans parti, dont le président sortant Ilias Läber, réélu ce dimanche.

La Suisse a voté: les résultats de dimanche dans le détail

Jennifer Ann Rees-Gerber avait remporté le concours Miss Suisse en 2001. Celle qui fêtera ses 44 ans dans quelques jours est membre du PLR depuis l'an dernier. Elle s'était présentée aux élections au Grand Conseil en 2024. (jah/ats)

