beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Figure marquante de Bienne, Hermann Fehr est mort

Der vor kurzem zurueckgetretene Berner Regierungsrat Hermann Fehr (Archivbild 1990) ist am Samstag 14. Juni 1997 in Olten zum neuen Zentralpraesident des Schweizerischen Samariterbundes (SSB) gewaehlt ...
Hermann Fehr en 1997.Image: KEYSTONE

«Figure marquante» de Bienne, Hermann Fehr est mort

Le politicien bernois aux multiples casquettes est décédé à 84 ans. Les autorités biennoises lui ont rendu hommage.
23.04.2026, 08:1523.04.2026, 08:15

Hermann Fehr, ancien maire de Bienne, conseiller d'État bernois et conseiller national, est décédé à l'âge de 84 ans. Avec son décès, la ville «a perdu une figure marquante de son histoire», a écrit le Conseil municipal dans un avis mortuaire publié jeudi.

Le socialiste a été maire et directeur des finances de Bienne de 1977 à 1990. «À une époque où la ville était marquée par la crise horlogère, il a su lui redonner un dynamisme en menant une politique foncière et économique active, dont elle profite encore aujourd'hui», peut-on lire dans la nécrologie publiée jeudi par les autorités biennoises dans les divers quotidiens bernois. Hermann Fehr est décédé le 18 avril.

Ces montres suisses contiennent un matériau hors du commun

Herrman Fehr, qui a grandi en Thurgovie, était un «politicien pur sucre», selon le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt. À Bienne, le socialiste a d’abord été engagé comme enseignant dans une école professionnelle, dont il est devenu vice-recteur en 1968.

Élu directeur des travaux publics de la ville bilingue au début des années 70, il est devenu politicien de carrière. Pendant sept ans, de 1983 à 1990, ce membre du PS a même cumulé les fonctions de maire de la cité seelandaise et de conseiller national.

Une ovation pour son dernier jour de travail

En 1990, il a été élu à l'Exécutif bernois. «Par son engagement infatigable et déterminé, il a rendu à notre canton des services inestimable», peut-on lire dans une nécrologie publiée au nom du Conseil-exécutif bernois.

De 1990 à 1997, Fehr a été chef de la Direction de la santé publique et de l'aide sociale de Berne. Il a quitté l'exécutif pour des raisons de santé. Il avait alors reçu une ovation lors de son dernier jour de travail au Conseil d'État. Plus tard, Hermann Fehr a notamment occupé le poste de président central de l'Alliance suisse des samaritains.

franc-parler
Le système politique suisse a un immense avantage

«Tout au long de sa carrière politique, il a constamment défendu les valeurs de la social-démocratie et s'est imposé comme une figure de référence bien au-delà des frontières du parti», ont rendu hommage le PS Suisse et le parti cantonal au camarade décédé.

Après une vie bien remplie, marquée ces derniers temps par les maux de l’âge, Hermann Fehr s’est éteint paisiblement, relate l'avis de décès publié par sa famille. Son fils, Erich Fehr (PS), a également été maire de Bienne de 2011 à 2024. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Léa de la Star Ac' acclamée à Bienne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette dynamique enrichit actionnaires et grands patrons en Suisse
Les salaires des dirigeants des 30 entreprises suisses les plus valorisées en bourse ont bondi, en 2025, comme jamais au cours des 15 dernières années, et ce n'est pas un hasard. Tour d'horizon.
«Theory of the Firm», la théorie de la firme, est un article scientifique qui, il y a exactement 50 ans, modélisait pour la première fois le conflit d'intérêts inhérent entre les propriétaires d'une entreprise et les managers salariés. Rédigé par le professeur d'économie américain Michael C. Jensen et son co-auteur William H. Meckling, ce texte a été fondateur pour la mise en œuvre pratique de la doctrine de la valeur actionnariale.
L’article