en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Une crise secoue les prisons neuchâteloises

Le service pénitentiaire neuchâtelois voit sa cheffe quitter ses fonctions, alors qu’une série de départs et de burn-out fragilise l’institution.
28.04.2026, 11:2828.04.2026, 11:28

Dans la tourmente, le Service pénitentiaire neuchâtelois voit sa cheffe quitter ses fonctions. La conseillère d'Etat Céline Vara donnera des réponses mardi après-midi aux députés sur ce sujet.

Celine Vara, membre du Gouvernement neuchatelois reagit lors d&#039;une conference de presse du Conseil d&#039;Etat du canton de Neuchatel avec presentation du budget 2026 ainsi que du plan financier ...
Céline Vara est à la tête du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.Keystone

«Après trois années passées à la direction du service pénitentiaire neuchâtelois (SPNE), dont près d’une à sa tête, Natalia Delgrande a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et elle est libérée de ses obligations dès à présent», a indiqué mardi matin le Conseil d'Etat qui a précisé:

«Le processus de recrutement sera lancé prochainement. Une vacance de poste n’étant toutefois pas exclue, le mode de direction du SPNE ad intérim sera défini très rapidement.»

Ce départ intervient dans une période agitée pour le SPNE neuchâtelois, confronté depuis plusieurs mois à une succession de départs et de burn-out, dans un climat tendu avec la direction du service. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Cette nouvelle manière de manger des sushis fait le buzz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les effets du cannabis légal à Lausanne
La capitale vaudoise tire «un bilan très positif» de son essai-pilote Cann-L. Le projet a notamment permis d'amputer deux millions de francs au marché noir.
«En plus des effets significatifs sur le marché illégal, Cann-L nous permet de mieux agir sur la consommation de cannabis», se réjouit le conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand dans un communiqué diffusé ce mardi. Dans celui-ci, l'exécutif lausannois dresse un «bilan très positif» du projet depuis l'ouverture du point de vente de cannabis en décembre 2023.
L’article