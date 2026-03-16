La présidente des Vert-e-s, Lisa Mazzone, a annoncé lundi le renoncement du parti à déposer un référendum contre le plan d’économies 2027‑2029. Keystone

Les Vert-e-s abandonnent le référendum contre le plan d’économies

Le parti écologiste renonce à déposer un référendum sur le plan d’économies 2027‑2029, jugeant que la pression exercée au Parlement a limité les coupes, notamment dans le climat et les transports.

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Les Vert-e-s renoncent à déposer un référendum contre le plan d'économies 2027-2029, actuellement débattu au Parlement. La réticence du PS n'a joué aucun rôle dans cette décision, a indiqué la présidente du parti Lisa Mazzone lundi.

«La pression que nous avons mise sur les débats avec la menace d'un référendum a été un succès», a déclaré la Genevoise devant la presse à Berne en marge de la session parlementaire. Les Vert-e-s avaient annoncé compter déposer un référendum dès la présentation du plan d'économies en septembre.

Le Parlement a corrigé le tir dans le domaine le plus touché, qui est celui du climat, a ajouté Mazzone. Elle a cité les mesures dans les transports publics qui ont été biffées ainsi que celles transversales dans l'environnement, massivement réduites. Elle a cité les mesures dans les transports publics qui ont été biffées ainsi que celles transversales dans l'environnement, massivement réduites.

Le montant des coupes prévus dans le paquet d'allègement sera certainement bien moins lourd que ce que prévoit le Conseil fédéral à l'issue des débats. Il devrait avoisiner les 5,2 milliards sur trois ans, contre les 8,5 milliards sur lesquels le gouvernement tablait.

«Pas satisfaits»

«Cela dit, nous ne sommes toujours pas satisfaits», a déclaré la présidente des Vert-e-s. Le parti reste préoccupé par d'autres coupes, comme celles dans la coopération internationale et la recherche.

«Malheureusement, ces coupes ne peuvent pas être soumises au référendum», a expliqué Mazzone. Celui-ci ne peut s'appliquer qu'aux changements purement législatifs et ne concernerait donc qu'une petite partie de la soixantaine de mesures comprises dans le paquet.

C'est pourquoi le parti renonce. L'ancienne conseillère aux Etats ajoute:

«Nous préférons nous engager là où la discussion peut avoir lieu» Lisa Mazzone

Soutien si d'autres se lancent

La réticence du PS à soutenir un référendum n'a pas influencé cette décision, a-t-elle assuré. Au contraire, «la compétition saine» entre les deux partis aurait plutôt joué en faveur du maintien d'un référendum.

Si d'autres se lançaient, comme les étudiants, particulièrement touchés par le paquet d'allègement, le parti les soutiendrait.

L'annonce de ce retrait intervient une dizaine de jours après un échec cuisant des Vert-e-s au vote populaire sur le fonds climat et un peu plus d'un an avant les élections fédérales. Elections qui seront déterminantes pour le parti qui a perdu quelques plumes lors des dernières législatives. (tib/ats)