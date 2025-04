Un congé parental en Suisse? Tout savoir sur ce projet politique.

Le montant et le financement doivent être fixés suivant l'allocation en cas de service militaire ou de service civil. Selon les initiants, cette réforme est coût neutre : au plus tard dans 15 à 25 ans, l’augmentation des recettes fiscales et des cotisations sociales compensera largement l’augmentation des charges salariales.

Le texte demande un congé parental de 18 semaines par parent, non transmissible, et à prendre en principe en alternance, durant dix ans après l'entrée en vigueur. En clair:

La Suisse doit introduire un congé de 36 semaines au total pour les deux parents après la naissance d'un enfant. Une alliance de gauche et du Centre lance une initiative populaire pour un congé parental, qui doit remplacer les congés maternité et paternité actuels.

Voici combien gagnent les frontaliers français en Suisse

Plus de 236 000 frontaliers français sont actifs en Suisse. Un rapport publié la semaine dernière dévoile leurs revenus, qui diffèrent largement en fonction du département.

C'est une question qui fait l'objet de très nombreux fantasmes, d'un côté et de l'autre de la frontière: la rémunération des frontaliers français en Suisse. Surtout si l'on considère le fait que leur nombre ne cesse d'augmenter et n'a jamais été aussi élevé. Fin 2024, l'Office fédéral de la statistique en dénombrait plus de 236 000 - soit plus de la moitié de tous les frontaliers actifs en Suisse.