Christoph Blocher cède ses journaux. Keystone

Christoph Blocher vend ses journaux gratuits

Christoph Blocher cède ses titres locaux gratuits à un groupe média alémanique.

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L'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher vend sa société de journaux locaux gratuits Zeitungshaus. La vingtaine de publications est reprise par le groupe Interact Media (IMG) qui détient notamment le site alémanique d'informations «nau.ch».

«Avec IMG, nous avons trouvé un partenaire qui fera évoluer ces titres dans le domaine imprimé et qui les accompagnera vers un avenir numérique», commente Christoph Blocher, cité mercredi dans un communiqué commun d'IMG et du groupe Robinvest détenu par l'ex-conseiller fédéral UDC. Il s'agit du bon moment pour un changement de main, selon l'ancien tribun zurichois, âgé de 85 ans.

D'un commun accord, le prix de rachat n'a pas été dévoilé. Robinvest restera impliqué indirectement dans l'évolution de la société anonyme Zeitungshaus, car il reprend 15% de participations au sein d'IMG. De plus, l'entrepreneuse Rahel Blocher, l'une des filles de Christoph Blocher, prend place au conseil d'administration d'IMG. Il en va de même de l'homme de médias Andreas Schaffner.

Comparables aux lémaniques Lausanne Cités et GHI, les journaux gratuits de Zeitungshaus, dont font partie le Tagblatt der Stadt Zürich, les St. Galler Nachrichten et la Winterthurer Zeitung, cumulent une publication à 700 000 exemplaires. En ligne, ces médias atteignent quatre millions d'internautes, selon le communiqué. (jah/ats)