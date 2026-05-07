Voici l’arme de Rivella pour séduire les ados

L'une à la pêche, l'autre dans sa version rouge classique: les nouvelles canettes Rivella sont désormais disponibles en magasin. Image: dr

La boisson culte suisse lance de nouveaux produits censés répondre aux attentes du moment de sa clientèle. Ce n’est pas la première fois.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Un simple regard dans le rayon boissons de Migros ou de Coop suffit pour le constater: les boissons en canette d’aluminium sont tendance. La société traditionnelle suisse Rivella, basée à Rothrist (AG), l’a bien compris. Depuis peu, elle commercialise sa boisson emblématique non seulement en bouteille PET, mais aussi en canette. La porte-parole Monika Christener nous l'a confirmé.

«Depuis avril, nous livrons les deux nouvelles canettes Rivella Peach Zero Limited Edition et Rivella Rouge», explique la communicante. L’arôme pêche n’existe pour l’instant pas en bouteille PET. Les nouvelles canettes sont progressivement mises en vente dans différents points de distribution: chez Coop, Coop Pronto, dans les kiosques et magasins Avec de Valora, ainsi que dans certains établissements de restauration.



Pourquoi ce choix?

«Le marché des canettes s’est fortement développé ces dernières années. La canette est devenue le contenant tendance, en particulier auprès de la jeune clientèle.»

Du Rivella embouteillé en Allemagne

Il ne s’agit toutefois pas d’une innovation totalement inédite pour Rivella. L’entreprise avait déjà tenté l’expérience dans les années 1960. Au cours de la dernière décennie, Rivella proposait jusqu’en 2015 une canette en aluminium de 33 centilitres. Celle-ci avait ensuite été remplacée par un format plus petit de 25 centilitres. Mais en 2019, tous les projets Rivella liés aux canettes avaient été abandonnés faute de demande.

Place au retour de l’aluminium. Comme par le passé, les nouvelles canettes Rivella ne sont pas remplies dans l’usine argovienne de l’entreprise, mais chez un partenaire en Allemagne, précise Monika Christener.

«Les canettes en aluminium présentent de bonnes qualités en matière de transport et de recyclage», affirme-t-elle. L’essentiel est que les emballages vides soient correctement collectés et éliminés. «Les canettes sont légères et composées à 100% d’aluminium recyclé.» En Suisse, le taux de recyclage des canettes atteint 91%. Par ailleurs, la boisson reste fraîche plus longtemps en canette, car le gaz carbonique ne s’échappe pas et le contenu est protégé de la lumière. «Grâce à cette durée de conservation plus longue, moins de produits doivent être jetés.»

Un bilan environnemental moins bon

Comme l’a récemment rapporté la NZZ am Sonntag, en s’appuyant sur des chiffres de l’institut d’études de marché Nielsen IQ, les canettes en aluminium représentent déjà environ 10% du marché total des boissons rafraîchissantes. L’an dernier, leurs ventes ont augmenté de 7,6%. Les générations Z et Alpha (né entre 2010 et 2024), en particulier, préféreraient les canettes aux bouteilles PET, notamment parce que de nombreuses nouvelles boissons tendance ne sont lancées qu’en canette.

Elles correspondent aussi à la tendance santé, puisque les boissons sucrées en canette ne contiennent que 3,3 décilitres, contre 5 décilitres pour les bouteilles. Enfin, le débat autour des microplastiques pourrait également favoriser l’essor de la canette.

Mais il y a un revers: selon une étude menée par l’entreprise Carbotech pour le compte de l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), l’impact environnemental des canettes en aluminium pour les boissons gazeuses est 2,5 fois plus élevé que celui des emballages PET. (trad. hun)