Les primes maladie de certains vont augmenter (très) fortement

Après une augmentation moyenne des primes-maladie de 6,6% en 2023 et de 7,8% en 2024, la population suisse doit s'attendre à une nouvelle hausse en 2025.

En effet, malgré une hausse des primes de 6,6 % en 2023, les assureurs ont subi une perte de 1,2 milliard de francs, compensée par leurs réserves. La tendance se poursuit en 2024, estime le comparateur bonus.ch ce mardi, avec une augmentation continue des coûts de la santé, ce qui laisse prévoir une hausse, parfois très forte.

De combien les primes vont-elle augmenter en 2025?

D'après les prévisions du portail de comparaison bonus.ch, cette augmentation devrait avoisiner les 7 % en moyenne. Toutefois, certaines caisses-maladie, dont les réserves sont insuffisantes pour absorber la hausse des coûts de la santé, pourraient voir leurs primes augmenter de plus de 12%. Dans les cas les plus extrêmes, certaines pourraient même grimper de plus de 50%, estime le portail.

Pourquoi cette hausse des primes en 2025?

L'estimation d'une forte augmentation des primes-maladie pour 2025 s'explique par la poursuite de la hausse des coûts de la santé en 2024. Après un premier trimestre relativement stable (+2,7 %), le deuxième trimestre a basculé dans le rouge avec une augmentation de 7,5 % à l'échelle nationale. Au total, sur les six premiers mois de l'année, les coûts de la santé ont augmenté de 5,1 %, soit une hausse de plus d'un milliard de francs par rapport à 2023.

Comment la hausse des primes 2025 est-elle justifiée?

Les explications de bonus.ch indiquent que, ces dernières années, la hausse marquée des coûts de la santé ne s'explique pas uniquement par la pandémie de Covid-19. D'autres facteurs y contribuent, tels que les progrès médicaux, le vieillissement de la population et le système de tiers payant.

Par ailleurs, le coût et la prescription de médicaments augmentent nettement, tout comme le volume des prestations, le nombre de traitements (hospitalisations, consultations, analyses, soins, etc.), ainsi que les frais administratifs.

En 2024, les traitements en cabinets médicaux constituent la principale dépense du système de santé suisse, totalisant près de 4,5 milliards de francs, sur un montant global de plus de 20,9 milliards de francs pour tous les secteurs. Les hôpitaux suivent avec les charges les plus élevées dans les domaines ambulatoire (4,2 milliards de francs) et stationnaire (3,8 milliards de francs), analyse bonus.ch.

Quels secteurs subissent la plus forte augmentation?

Au premier semestre, les coûts de la santé ont augmenté de plus d'un milliard de francs par rapport à 2023, indique bonus.ch. Les traitements médicaux représentent une hausse de 213 millions de francs, tandis que les services ambulatoires hospitaliers ont augmenté de 208 millions et les médicaments en pharmacie de 135 millions.

Proportionnellement, les plus fortes hausses concernent les frais de laboratoire (+12,43%), suivis des soins à domicile (+9,03 %) et de la physiothérapie (+6,27%).

Dans quels cantons la hausse des coûts a été la plus forte?

Les données de bonus.ch pointent du doigt en grande partie les Romands. Sur le premier semestre de 2024, plusieurs cantons enregistrent une augmentation des coûts de la santé de 7% ou plus. C'est le cas:

Du Jura (11%).

De Vaud (9%).

De Glaris (8%).

De Neuchâtel (8%).

Du Tessin (7%).

De Zürich (7%).

En 2025, la hausse des primes-maladie devrait donc être plus élevée que la moyenne dans ces cantons, car l'évolution des primes suit de près celle des coûts de la santé. (jah)