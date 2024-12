L'offre de streaming est désormais très diversifiée en Suisse. Image: Shutterstock

Voici à quel point le prix de Netflix et les autres a explosé en Suisse

Le service de streaming Disney+ a récemment augmenté ses tarifs une nouvelle fois, et il n’est pas le seul. Presque tous les fournisseurs ont revu leurs prix à la hausse ces 18 derniers mois.

Comme bien d’autres aspects de notre quotidien, les abonnements de streaming ont connu une hausse significative ces dernières années. Plus de la moitié des plateformes ont augmenté leurs tarifs au cours des 18 derniers mois. Voici un aperçu des services où les coûts s’envolent le plus.

Les prix

En novembre 2024, Disney+ a annoncé une augmentation du tarif de son abonnement standard sans publicité, qui passe de 12,90 CHF à 14,90 CHF, soit une hausse de 15,5%. Lors de son lancement en mars 2020, l’unique abonnement disponible coûtait 9,90 CHF.

Les augmentations tarifaires se sont multipliées chez d’autres plateformes. Par exemple, Netflix, leader du marché, a relevé ses prix pour ses clients suisses en avril 2024: l’abonnement standard coûte désormais 20,90 CHF par mois.

Sky Show a introduit une nouvelle structure tarifaire en mai 2024, entraînant également des hausses. Quant à Apple TV+, ses prix avaient déjà grimpé de plus de 30% fin 2023. Amazon Prime reste une exception depuis plusieurs années, puisqu'il propose un tarif compétitif de 9,99 CHF. Ce qui en fait le fournisseur international le moins cher. Seul le service alémanique oneplus propose un abonnement encore plus économique à 6,90 CHF, mais la plupart des contenus sont en allemand.

Malgré une augmentation conséquente en 2024, Apple TV+ figure toujours parmi les trois abonnements les moins chers. A noter toutefois que les offres d’entrée de gamme de Sky et Netflix restent plus coûteuses que certains abonnements Full HD ou 4K.

Méthodologie Nous avons comparé les tarifs des abonnements standards proposés par les principaux services de streaming disponibles en Suisse. Les offres promotionnelles avec publicités ou sans support HD ont été exclues de l’analyse.

Des stratégies variées pour enrichir les catalogues

Outre les prix, l’ampleur des catalogues diffère selon les plateformes. Chaque entreprise adopte une stratégie spécifique: Apple et Disney misent sur leurs propres productions, tandis que Netflix et Amazon investissent dans l’acquisition de droits pour des contenus tiers. Cette approche leur permet de proposer un catalogue plus vaste, mais pas nécessairement de meilleur qualité.

Netflix domine avec 7663 films et séries, talonné de près par Amazon. En revanche, Apple TV+ se distingue par son petit catalogue, comptant seulement 252 titres. Sa stratégie repose sur un nombre restreint de productions de grande qualité pour attirer un maximum d’abonnés.

Cependant, Apple TV+ se révèle être le service le plus cher par contenu, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son offre réduite. Amazon Prime, de son côté, propose un excellent rapport qualité-prix avec un coût moyen de seulement 0,14 centimes par contenu.

Et pour les amateurs de 4K?

La majorité des plateformes offrent désormais du contenu en 4K, mais généralement avec des suppléments. Disney, Sky et Netflix appliquent des majorations de 30 à 40% par rapport au tarif standard pour accéder à cette qualité, ce qui les rend plus de deux fois plus chers qu’Amazon Prime dans cette catégorie.

Amazon Prime et Apple TV+ se démarquent en incluant le 4K dans leur abonnement standard, ce qui leur permet de proposer les offres les plus attractives pour les amateurs de contenu ultra-haute définition.

