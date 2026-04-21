Il a filé à 112 km/h sur une route principale limitée à 50 km/h. Image: Shutterstock

Un motard a été flashé à 112 km/h en zone 50 à Olten

Surpris par un radar mobile, un homme de 26 ans roulait à plus du double de la vitesse autorisée sur une route principale traversant des quartiers d'habitation.

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Un motard a commis un délit de chauffard mardi matin à Olten (SO). Il a filé à 112 km/h sur une route principale limitée à 50 km/h, traversant des quartiers d'habitations. La police a intercepté l'homme de 26 ans, lui a confisqué son permis de conduire et l'a dénoncé à la justice.

Le pilote de moto, de nationalité syrienne, a été surpris vers 08h45 par un radar mobile alors qu'il roulait en direction du centre d'Olten, indique la police soleuroise. Après déduction de la marge de tolérance, sa vitesse a dépassé de 56 km/h la limite réglementaire sur ce tronçon. Au-delà de 100 km/h sur une route limitée à 50, l'excès de vitesse est considéré comme un délit de chauffard. (tib/ats)