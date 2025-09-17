bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
ruag

Un employé de Ruag licencié pour avoir harcelé des apprentis

Un employé de Ruag licencié pour avoir harcelé des apprentis

Un collaborateur du groupe d'armement Ruag à Emmen (LU) a été licencié suite à des accusations de harcèlement à l'encontre d'apprenties, dont certaines étaient mineures au moment de faits. L'affaire avait été révélée par un lanceur d'alerte.
17.09.2025, 17:2417.09.2025, 17:24

«Nous pouvons confirmer que le collaborateur fautif a été licencié et qu'il ne travaille plus pour Ruag», a écrit mercredi la porte-parole de Ruag à Keystone-ATS. Elle confirme ainsi les informations publiées par la plateforme Inside Paradeplatz. Elle n'a toutefois pas pu à l'heure actuelle indiquer si ce cas faisait l'objet de suites judiciaires.

Selon le rapport, le collaborateur en question a harcelé plusieurs apprenties sur le site d'Emmen en tenant des propos obscènes et en leur posant des questions intimes. Il aurait même fait un exposé torse nu devant les jeunes femmes, dont certaines étaient encore mineures. Une mère est alors intervenue avant qu'un lanceur d'alerte ne rende public ce cas au sein de l'entreprise.

«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski

Selon la porte-parole de Ruag, «le processus interne a fonctionné». Une enquête sérieuse est coûteuse et complexe, car il s'agit de protéger à tout moment et de manière exhaustive les droits de toutes les personnes impliquées.

«En tenant compte de ces conditions, Ruag a enquêté sur les faits, évalué le cas et tiré les conséquences appropriées dans un délai très raisonnable.»

Pour des raisons de droit de la personnalité et de protection de l'intégrité des personnes impliquées, aucune autre information ne peut être donnée sur les détails de l'affaire, précise l'entreprise. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Vaud pourrait abandonner ce gros projet autoroutier
La jonction de Chavannes-près-Renens, sur l'A1, pourrait ne jamais voir le jour. Avec un trafic «à la baisse par rapport aux projections», le Canton pourrait renoncer au projet. Des études complémentaires vont toutefois être menées.
La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier, pourrait être abandonnée. Le Canton de Vaud a annoncé mardi que le scénario de l'abandon est à l'étude, en concertation avec les communes. En début d'année, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était d'ailleurs retirée du projet.
L’article