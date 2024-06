L'Office fédéral de la cybersécurité s'attend à du cyber-espionnage et à des manœuvres techniques de perturbation de la structure informatique au cours de la conférence. Pendant ce temps, Poutine donne des instructions à ses ministres et à leurs subordonnés:

Selon les médias russes, Viola Amherd serait égoïste, amoureuse du luxe et ne s'intéresserait qu'à elle-même et à sa carrière . «C'est un bon chien qui ne laissera pas tomber son maître», déclare la styliste invitée. Les «maîtres», comme le disent les «experts» de la table ronde, sont bien entendu les Etats-Unis. De toute façon, la «faible Suisse» ne décide rien toute seule, disent-ils, elle est poussée par les «cyniques et vils Anglo-Saxons», parce que ceux-ci financent la guerre en Ukraine

La conférence sur la paix, à laquelle les politiciens russes et les propagandistes russes ne cessent d'attribuer un échec, ils la prennent pourtant tellement au sérieux qu'ils consacrent des heures à cette «chose insensée» à la télévision d'Etat, diffusent de prétendues fuites de la «déclaration finale» et autorisent de poser des questions à Poutine après les rares conférences de presse. Lesdites questions étant toujours convenues à l'avance.

Loups: le mouton ne représente qu’une petite partie de ses repas

Environ une proie sur neuf mangée par un loup en Suisse est un mouton, selon une analyse génétique de crottes du prédateur, menée par la fondation Kora. Les grands canidés du pays se nourrissent en très grande majorité d'animaux sauvages.

Trois quarts des proies mangées par le canis lupus sont des cerfs, des chamois et des chevreuils. Les moutons ne comptent que pour 11% des proies mangées, les bovins pour 3% et les chèvres pour environ 2%, selon les résultats de l'étude menée entre 2017 et 2022 en Suisse et publiée samedi par la fondation Kora. Les loups se nourrissent aussi de sangliers (environ 2%), de renards (3%), de lièvres (1%), de marmottes (1%) et de bouquetins (1%).