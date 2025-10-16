en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Saint-Gall

Des bovins s'échappent d'une fête suisse et sèment le chaos

SG: trois bovins s&#039;échappent de l&#039;Olma et blessent deux enfants (image d&#039;archives)
Les bovins en fuite ont renversé plusieurs personnes à la foire Olma (image d'archives).Image: KEYSTONE

Des bovins s'échappent d'une fête suisse et sèment le chaos

Trois bêtes se sont échappées de la foire Olma mercredi à Saint-Gall. Deux enfants ont été blessés et un animal a dû être abattu.
16.10.2025, 11:1816.10.2025, 11:18

Trois bovins se sont échappés, mercredi, de la foire agricole Olma, à St-Gall. Dans leur cavale, ils ont renversé plusieurs personnes et blessé légèrement deux enfants en bas âge. Deux animaux ont pu être maîtrisés, le troisième a finalement dû être abattu.

La police municipale de St-Gall a été alertée peu après 15 heures, trois bovins de petite taille venant de s'échapper, écrit-elle jeudi. Les animaux étaient issus d'une race dont les spécimens pèsent un peu plus de 200 kg un porte-parole de la police.

Fin de l'alerte au taureau agressif en Suisse romande

Ils se sont enfuis du site de la foire et ont couru à travers le marché de la kermesse, situé à proximité immédiate. Ils y ont renversé plusieurs personnes au passage. Un bovin a écrasé le pied d'une fillette de 2 ans et renversé un garçon de 6 ans, le blessant aux lèvres.

Impossible à maîtriser

La police et le détenteur des bovins ont alors réussi à attraper l'un d'eux. Les deux autres ont poursuivi leur course en direction d'un pré. L'un d'entre eux a été capturé peu après 18h00.

Le troisième s'est alors à nouveau enfui, entraînant des situations dangereuses sur la route. Les personnes qui tentaient de capturer le bovin récalcitrant ont ainsi été mises en danger, ce dernier étant très agressif. Devant l'impossibilité de le maîtriser, un garde-chasse l'a abattu, peu avant 20h00, en accord avec son propriétaire. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
4
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Avez-vous déjà vu… une vache qui nage?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
La présidente des commerçants lausannois: «Ça allait exploser»
Anne-Lise Noz est une présidente inquiète. A la tête de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), la lettre ouverte adressée à la Municipalité ne la surprend pas. Interview.
La présidente de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), Anne-Lise Noz, se montre préoccupée concernant l'avenir des siens dans la cité vaudoise. Le collectif «Ma Riponne va cracker» s'est même fendu d'une lettre ouverte adressée au syndic et à la Municipalité, pour fustiger la «situation intenable» liée à l’Espace de consommation sécurisé (ECS).
L’article