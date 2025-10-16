Les bovins en fuite ont renversé plusieurs personnes à la foire Olma (image d'archives). Image: KEYSTONE

Des bovins s'échappent d'une fête suisse et sèment le chaos

Trois bêtes se sont échappées de la foire Olma mercredi à Saint-Gall. Deux enfants ont été blessés et un animal a dû être abattu.

Plus de «Suisse»

Trois bovins se sont échappés, mercredi, de la foire agricole Olma, à St-Gall. Dans leur cavale, ils ont renversé plusieurs personnes et blessé légèrement deux enfants en bas âge. Deux animaux ont pu être maîtrisés, le troisième a finalement dû être abattu.

La police municipale de St-Gall a été alertée peu après 15 heures, trois bovins de petite taille venant de s'échapper, écrit-elle jeudi. Les animaux étaient issus d'une race dont les spécimens pèsent un peu plus de 200 kg un porte-parole de la police.

Ils se sont enfuis du site de la foire et ont couru à travers le marché de la kermesse, situé à proximité immédiate. Ils y ont renversé plusieurs personnes au passage. Un bovin a écrasé le pied d'une fillette de 2 ans et renversé un garçon de 6 ans, le blessant aux lèvres.

Impossible à maîtriser

La police et le détenteur des bovins ont alors réussi à attraper l'un d'eux. Les deux autres ont poursuivi leur course en direction d'un pré. L'un d'entre eux a été capturé peu après 18h00.

Le troisième s'est alors à nouveau enfui, entraînant des situations dangereuses sur la route. Les personnes qui tentaient de capturer le bovin récalcitrant ont ainsi été mises en danger, ce dernier étant très agressif. Devant l'impossibilité de le maîtriser, un garde-chasse l'a abattu, peu avant 20h00, en accord avec son propriétaire. (jzs/ats)