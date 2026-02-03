dégagé
Nestlé rappelle un lot de lait infantile contaminé en Suisse

Nestlé rappelle en Suisse un nouveau lot de lait infantile BEBA en raison d’une contamination possible à la céréulide.
Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, plusieurs laits infantiles contaminés ne doivent actuellement pas être consommés en Suisse.
03.02.2026, 16:5503.02.2026, 16:55

Nestlé procède à un nouveau rappel de lait infantile BEBA en raison de la contamination à la céréulide, une toxine provoquée par une bactérie qui peut entraîner vomissements et diarrhées.

«En collaboration avec l'autorité cantonale d'exécution compétente, Nestlé procède au rappel d'un autre lot de lait infantile BEBA Optipro1 (lot 53420346AA) en raison de la présence de céréulide», indique mardi le site RecallSwiss.

Le lait infantile Danone inquiète en Suisse

Ce rappel vient s'ajouter à celui formulé début janvier en Suisse, qui concerne des lots de lait infantile BEBA (Bio 1 800g, Comfort 800g, OPTIPRO PRE 800g, OPTIPRO 1 800g, Expert HA 1 800g, Aliment pour prématurés étape 2 32x90ml, Supreme 1800g, Supreme 3830g) ainsi que de la marque Alfamino (Alfamino 400g).

Que s'est-il passé?

Le géant veveysan a lancé début janvier un rappel d'ampleur de lots de lait infantile dans une soixantaine de pays, après avoir détecté:

«La possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus»

Le groupe a fait savoir fin janvier qu'il avait détecté la toxine dans son usine de fabrication de lait infantile néerlandaise dès la fin novembre, mais que la confirmation de la mise en cause de l'huile ARA, fabriquée par un fournisseur et ajoutée à la composition du lait infantile, n'était intervenue que fin décembre.

En France, deux enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers après la mort de nourrissons ayant consommé des laits Nestlé rappelés, sans qu'il y ait de lien confirmé avec la toxine incriminée, selon les autorités sanitaires françaises.

L’affaire des laits infantiles met Nestlé et Danone sous pression

En Suisse, du lait Bimbosan, fabriqué par Hochdorf, et Babybio, du français Vitagermine, «sont actuellement contaminés par cette toxine et ne doivent pas être utilisés», précise l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur son site. L'OSAV souligne qu'«il n'est pas complètement exclu que d'autres produits soient concernés».

Autre fabricant de lait infantile, le français Danone a dû rappeler des lots à l'étranger mais a assuré auprès de l'agence AWP lundi soir qu«aucun produit Aptamil, vendu en Suisse, n'est concerné par ces rappels». (jah/ats)

