De plus en plus de médicaments importés illégalement saisis en Suisse

Les stimulants érectiles figurent parmi les produits les plus fréquemment saisis (illustration).Keystone

Les autorités suisses ont intercepté plus de 6600 envois illégaux de médicaments en 2025, un chiffre en hausse par rapport à l'année d'avant. Les stimulants érectiles figurent parmi les produits les plus fréquemment saisis.
16.02.2026, 12:5316.02.2026, 12:53

Le nombre d'envois illégaux de médicaments saisis à leur arrivée en Suisse a augmenté de 17% en 2025, annonce Swissmedic lundi. Ainsi, 6647 envois illégaux ont été interceptés. Les paquets originaires d'Europe de l'Ouest sont toujours plus nombreux.

Près de 40% des envois illégaux de médicaments provenaient de pays d'Europe de l'Ouest (France et Allemagne notamment) en 2025. En 2022, cette proportion s'élevait à 9%. Les importations d'origine asiatique (sans l'Inde) sont pour leur part en nette diminution depuis quatre ans, à 9% du total (d'Hong Kong et de Turquie principalement).

Les stimulants érectiles illégaux ont la cote en Suisse et ça s'explique

Les stimulants érectiles demeurent les produits les plus saisis, à 41% du total. Cependant, leur quantité a pratiquement diminué de moitié en quatre ans – ils représentaient 79% des saisies en 2022.

En revanche, les produits utilisés contre la chute des cheveux marquent une hausse importante parmi les saisies, passant de 4% en 2024 à 19% en 2025. Les hormones connaissent aussi une nette croissance, passant de 4% à 12% des saisies sur la même période.

Fausses pharmacies en ligne

Bien qu'il soit en augmentation sur un an avec 6647 saisies, le nombre de médicaments illégaux reste proche des valeurs des années précédentes. Au total, 6793 envois avaient été interceptés en 2022 contre 6659 en 2023.

Swissmedic rend attentif aux sites internet étrangers se présentant faussement comme des pharmacies en ligne suisses. Ces offres affichent des symboles ou logos trompeurs, et utilisent des extensions de domaine suisses (comme .ch). Or, ceux-ci «n’ont aucun lien avec la Suisse, et disposent encore moins d’autorisations pour la vente par correspondance dans le pays», rappelle l'institut dans son communiqué.

Ces pilules naturelles pour booster la libido cartonnent en Suisse

Swissmedic informe également d'une stratégie de contournement utilisée pour les stimulants érectiles d'origine indienne. Des intermédiaires criminels basés au sein de l'Union européenne réexpédient ces produits en les divisant en nombreux petits paquets, «afin de rester en dessous de la quantité d’importation tolérée pour les particuliers», explique le communiqué.

Swissmedic rappelle que les produits importés illégalement peuvent comporter des risques majeurs pour la santé, créer des dépendances ou développer des résistances aux antibiotiques notamment. (ats)

L'entreprise promue par Bertrand Piccard était surveillée
Durant des années, Prime Energy, pour laquelle Bertrand Piccard a fait la promotion, était dans le viseur de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Mais rien ne s'est passé.
Durant quatre ans, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a mené une procédure préliminaire contre la société photovoltaïque bâloise Prime Energy. Le soupçon portait sur le fait d'avoir accepté de fonds de placement sans autorisation préalable. Lorsque la Finma a finalement désigné un enquêteur dans le cadre de cette procédure, il était déjà trop tard.
L’article