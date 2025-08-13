beau temps33°
Les œstrogènes protègent les reins des femmes

Problème de reins: pourquoi les femmes ont un avantage sur les hommes

Une étude avec participation suisse révèle que les œstrogènes protègent les reins, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies contre l’insuffisance rénale.
13.08.2025, 17:00
Les œstrogènes protègent les reins des femmes.
Les œstrogènes protègent les reins des femmes.Image: Shutterstock

Les œstrogènes protègent les reins. Cette découverte d'une équipe de recherche avec participation suisse explique pourquoi les femmes sont moins sujettes à l'insuffisance rénale aiguë que les hommes. Elle pourrait aider à développer des thérapies.

Depuis des années, des études montrent que les femmes – en particulier avant la ménopause – sont moins souvent atteintes d'insuffisance rénale aiguë que les hommes. La raison de cette différence n'était toutefois pas claire jusqu'à présent. Cette étude publiée mercredi dans la revue Nature fournit désormais une explication possible.

Commentaire
Nos seins ne doivent pas être les otages du système de santé suisse

L'œstrogène, hormone sexuelle féminine, protège les reins d'une forme particulière de mort cellulaire, appelée ferroptose, au cours de laquelle le fer et les molécules d'oxygène agressives détruisent les graisses des membranes cellulaires, un processus qui endommage irrémédiablement les cellules. Si le taux d'œstrogènes baisse – par exemple après la ménopause – les mécanismes de protection disparaissent.

Les scientifiques voient dans ces résultats une approche pour de nouvelles thérapies. A l'avenir, des substances semblables aux œstrogènes ou des inhibiteurs de la ferroptose pourraient être utilisés pour mieux protéger les personnes âgées contre l'insuffisance rénale aiguë.

Expériences avec des souris

Les auteurs sont parvenus à cette conclusion grâce à des expériences sur des souris: ils ont découvert que les cellules rénales femelles survivaient plus longtemps que les mâles lorsque l'irrigation sanguine était interrompue. S'ils enlevaient les ovaires des femelles, leurs reins devenaient soudain tout aussi vulnérables.

Comment la chaleur nuit au cerveau des enfants (et au vôtre)

En combinant des expériences génétiques, des tests biochimiques et des techniques d'analyse modernes, les scientifiques ont également montré comment l'œstrogène protège les reins. Il agit directement comme un capteur de radicaux libres et contrôle en même temps la production de substances protectrices dans les cellules.

Sonia Nasi, de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Lausanne, a également participé à cette étude dirigée par Andreas Linkermann de l'Université de Heidelberg (All). (jah/ats)

