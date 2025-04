La hausse des coûts en Suisse est surtout le fait des cabinets médicaux. Image: Shutterstock

Voici où les coûts de la santé sont les plus élevés en Suisse

Les coûts de la santé se sont rapprochés des 100 milliards en 2023. Le financement du système a été assuré à plus de 60% par les ménages.

Les coûts du système de santé en Suisse se sont montés à 94 milliards de francs en 2023, en hausse de 2,4% sur un an. Pour 2024, une nouvelle augmentation de 3% est attendue, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le financement du système de santé en 2023 a été assuré à plus de 60% par les ménages, via les primes maladie ou des versements directs. Les pouvoirs publics, les cantons surtout, ont supporté l'essentiel du financement restant. A noter que les dépenses des ménages ont bondi de 4,7% en un an, contre 1,9% pour celles des pouvoirs publics.

La hausse des coûts est surtout le fait des cabinets médicaux (+7,1%), toutes spécialisations confondues. Elle a été de 4,5% dans les hôpitaux, de 4,6% dans les EMS et de 7,9% pour les services de soins et d'aide à domicile.

Les coûts les plus élevés à Bâle-Ville

La croissance des coûts des biens de santé, qui comprennent les médicaments et les appareils thérapeutiques, a été un peu plus faible (+3,4%). Postes relativement marginaux, les coûts administratifs des assureurs ont bondi de 9,6%, et celles des prestations de radiologie, de 7%.

A l'inverse, les dépenses pour la prévention ont chuté de 53,5% par rapport à 2022, année encore marquée par le Covid. Celles des analyses de laboratoires ont décru de 8,9%.

C'est Bâle-Ville (13 600 francs) qui affichait les coûts les plus élevés par habitant. À l’autre extrême, dans le canton de Zoug, ils n'ont pas excédé 8600 francs. Par ailleurs, toujours en prenant les extrêmes, la part des coûts liés aux prestations ambulatoires a atteint 53,4% à Genève, contre à 34,8% à Uri.

Coûts doublés en 21 ans

Selon les projections, pour 2024, les coûts du système de santé suisse devraient dépasser les 97 milliards de francs. Ils étaient de 71 milliards en 2014, de 51 milliards en 2004 et de 47 milliards en 2002, révèle le tableau Excel de l'OFS depuis 1960.

Entre 2002 et 2023, les coûts ont donc exactement été multipliés par deux, alors que la population n'a augmenté dans le même temps que d'un peu plus de 20%.

Autre enseignement: en 1960, les coûts de prestations de santé par habitant se montaient à 372 francs. En 2023, ils étaient de 10 572 francs.

Ces chiffres sur le financement sont une statistique de synthèse à partir de différentes sources, qui s'appuie sur la méthodologie internationale du système des comptes de la santé, précise l'OFS. (jzs/ats)