Comme un goût de tradition, Elisabeth Baume-Schneider vient annoncer l'augmentation des primes à la presse. Image: KEYSTONE

Primes maladie: voici ce qui vous attend si vous ne payez pas

Vous avez décidé que vous ne payeriez pas, coûte que coûte, vos primes d'assurance maladie après l'annonce d'augmentation pour l'année prochaine. Regardons ensemble jusqu'où cela peut vous mener.

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Les choses se suivent et se ressemblent: année après année, Elisabeth Baume-Schneider vient annoncer des augmentations massives de primes d'assurances maladie. Je sais, ça vous donne envie d'exploser. Je vous entends déjà:

«Ah non! Cette augmentation des primes, c'est celle de trop! C'est décidé, cette année, je ne payerai pas!»

On se calme, Jean-Charles. Oui, vous êtes en colère. Oui, je comprends. Mais bon, il faut quand même payer à la fin, non? Ah, ce ne sont pas des paroles en l'air? Vous avez décidé que cette année, vous tiendrez: vous ne payerez pas vos primes d'assurance-maladie, ce faux impôt qui augmente chaque année sans raison. Mais que risque-t-il de vous arriver si vous ne payez pas? Suivez le guide.

Les rappels pleuvent pour les primes maldie impayées

Nous sommes en 2027. Cette année, vous n'avez pas payé vos primes. Toutes les lettres de votre assurance maladie sont passées direct à la poubelle.

Ouvrez quand même les enveloppes, juste pour voir. Car tout d'abord, la caisse vous enverra au moins un rappel de paiement par écrit. Celui-ci est assorti d'un délai de 30 jours et vous avertit de ce qui va se passer si vous ne payez pas.

Si votre assurance est sympa, elle vous enverra ensuite une ou plusieurs sommations, où les intérêts moratoires (ce genre d'amende qu'il faut payer en plus lors des rappels) vont augmenter graduellement. Jusque-là, pas de ligne rouge franchie.

La caisse maladie engage une poursuite

Puis, après ces rappels et sommations, votre caisse maladie vous enverra une lettre indiquant qu'elle engage une poursuite contre vous.

«Au moment où le créancier engage la poursuite, le débiteur recevra un recommandé avec le commandement de payer» solvable.ch

Dès ce moment, votre facture à régler comptera vos primes échues, les intérêts moratoires et les frais de poursuite. La caisse maladie peut aussi vous faire inscrire sur le registre cantonal des poursuites. Pour soulager l'assureur, votre canton de résidence prendra en charge 85% de la facture. Toutefois, les 15% restants seront toujours inscrits au registre des poursuites.

Attention, car certains cantons tiennent une liste des mauvais payeurs, selon lex4you.ch. Et elle contient vos données personnelles:

«Si la caisse maladie a fait engager une poursuite contre vous, le canton peut exiger qu'elle lui communique vos données: nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de domicile, numéro AVS» lex4you.ch

Faire opposition

A ce stade, on vous l'avoue, il est conseillé de payer. (D'ailleurs: si vous n'en êtes pas capable pour raisons purement financières, il est évident, mais précisons-le, que cet article ne vous est pas destiné.)

Si on ne veut toujours pas payer ses primes, il est possible de faire une opposition, qui doit être motivée avec des justificatifs. C'est un juge qui décidera de la validité ou non de ceux-ci.

(On le rappelle: «Je voulais emm... ma caisse maladie» n'est pas un motif légitime aux yeux de la loi)

La saisie de biens

Si l'opposition est refusée et que l'on ne veut toujours pas payer, la justice estime que le non-paiement n'est pas légitime et le créancier pourra demander que certains de vos biens soient saisis. L'office des poursuites demandera des justificatifs pour estimer votre budget minimum vital, qui devra être défini et qu'on ne pourra pas toucher.

Puis la saisie sera organisée: d'abord en récupérant directement sur votre salaire. Puis en venant mettre la main sur vos biens mobiliers et immobiliers. Ciao la télé Samsung et le canapé d'angle Ikea!

C'est d'autant plus délicat qu'à ce moment-là, votre assureur peut carrément limiter une grande partie de vos prestations de santé:

«Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence» Loi fédérale sur l'assurance-maladie, art. 64a, al. 7

Fini les ordonnances du médecin de famille au physio à cause de cette épaule qui vous fait mal depuis votre accident de volley de 2018. Il faudrait se faire percuter par un bus pour aller à l'hôpital (on ne vous le souhaite pas).

L'acte de défaut de biens

A ce moment-là, et sur décision du Conseil fédéral (encore lui!), votre situation devient celle d'un «acte de défaut de biens».

Il s'agit d'un statut légal indiquant que vous n'avez pas pu et n'êtes toujours pas capable de payer, que votre revenu est aligné sur votre minimum vital, et que tout ce qui pouvait être saisi a été saisi.

«L'acte de défaut de biens reste inscrit 20 ans dans l’extrait de l’office des poursuites» solvable.ch

A ce moment-là, c'est game over. Tout ce qui dépasse de votre minimal vital sera utilisé pour recouvrer vos poursuites auprès du canton et de la caisse maladie. Vous aurez payé terriblement plus qu'en réglant vos primes à l'heure, avec des intérêts moratoires et des frais de poursuite pouvant être élevés.

Les trucs et astuces?

Le seul moyen d'«éviter» de payer? Il n'y en a pas. Par exemple: vous aviez prévu de laisser vos dettes s'allonger avant de changer d'assureur en scred et d'effacer votre ardoise? Et vous pensiez être le premier ou la première à y avoir pensé?

Ce n'est en effet pas si facile: il est impossible de changer de caisse maladie tant que toutes les factures n'ont pas été payées: primes, intérêts et frais.

Allez, on tente l'exercice du scénario hypothétique où vous arriveriez à la faire à l'envers aux caisses: vivre dans un Etat étranger dont on pourrait profiter du système de santé tout en (ne) payant (pas) ses primes en Suisse, et qui ne collaborerait pas avec la Confédération sur la question du recouvrement des dettes. Mais la situation semble carrément casse-gueule à long terme et bonne chance une fois que vous remettez le pied sur sol helvétique.

Alors, ces primes, vous allez les payer? Bien sûr. Il m'a foutu les jetons, ton article... Non. Ma caisse peut se brosser. Je dormirai sur un carton s'il le faut. Je vais simuler ma mort et aller vivre dans les bois J'ai déjà payé, bande de losers Voter Au total, 211 personnes ont participé à ce sondage.

Vous pourrez donc toujours maudire Elisabeth Baume-Schneider et mettre son portrait sur une cible de fléchettes dans votre salon, mais ne pas payer vos primes de rage n'est pas une solution viable.

Cet article a été initialement publié en septembre 2022