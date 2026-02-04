Test des sirènes en Suisse ce mercredi. Image: watson

La Confédération active son dispositif d’alerte à l’échelle nationale

Ce mercredi, les sirènes retentissent dans toute la Suisse. Un test qui rappelle comment réagir et se préparer face à une situation d’urgence réelle.

Ce mercredi 4 février 2026, à partir de 13h30, les sirènes retentiront dans toute la Suisse. Mais pas de panique: il ne s’agit pas d’un cas réel. L’Office fédéral de la protection de la population procède à son test annuel des sirènes.

On ne pense à rien de particulier et, soudain, le hurlement retentit. Ce son désagréable est impossible à ignorer. Aujourd’hui, c’est à nouveau le test des sirènes. Mais que doit faire la population en cas de situation réelle? Et que se passerait-il si, précisément aujourd’hui, une véritable urgence survenait?

Quand le test des sirènes 2026 est-il effectué?

Cette année, le test des sirènes aura lieu le 4 février entre 13h30 et 16h30. Le signal de l’alarme générale, un son oscillant continu, sera diffusé pendant une minute dès 13h30. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu’à 14 heures.

L’alarme eau sera testée entre 14h et 16h30 au plus tard dans les zones à risque situées en aval des barrages. Elle consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes.



Le prochain test de l’alerte est prévu le 3 février 2027.

A quoi ressemblent les alarmes?

Le signal d'alarme générale a un son oscillant continu qui dure une minute.

L'alarme-eau consiste en douze sons graves de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de dix secondes.

Que faire en cas d’alarme réelle?

Si l’alarme générale retentit en dehors d’un test annoncé, cela signifie que la population est menacée, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Dans ce cas, chacun est invité à écouter la radio ou à se renseigner sur les canaux d’Alertswiss (👉ici👈), à suivre les instructions des autorités et à informer ses voisins.

L’alarme eau annonce un danger imminent pour la population des zones à risque situées en aval des barrages, laquelle doit donc immédiatement quitter la zone menacée.



On trouvera d’autres informations et consignes de comportement sur les sites Internet:

De l’OFPP

D’Alertswiss

Aux pages 680 et 681 du télétexte de la RTS.

L’application Alertswiss est disponible gratuitement pour les systèmes d’exploitation Android et IOS. Elle peut être téléchargée via le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

Comment se tenir informé du pire?

La Confédération recommande aux habitantes et habitants suisses de se préparer en cas de problème majeur

En installant l’application Alertswiss sur tous ses appareils mobiles, afin de pouvoir recevoir les communications officielles importantes en cas d’événement.

En préparant ou en vérifiant son plan d’urgence personnel ou familial (Plan d'urgence disponible sur le site web ou l'application Alertswiss).

En préparant ou en vérifiant ses provisions domestiques, par exemple à l’aide du calculateur de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 👉 en cliquant ici 👈

Comment se préprarer au pire?

La pandémie de Covid-19 et les événements météorologiques extrêmes survenus en Suisse rappellent que des crises imprévues peuvent surgir à tout moment. Pour y faire face, la constitution de provisions domestiques est une mesure simple, rappelle la Confédération. Elle permet aux ménages de couvrir leurs besoins vitaux pendant quelques jours en cas de perturbation de l’approvisionnement.

Boissons:

9 litres d’eau (un lot de six-pack) par personne, autres boissons.

9 litres d’eau (un lot de six-pack) par personne, autres boissons. Aliments pour une semaine:

par ex. riz, pâtes, huile, plats préparés, sel, sucre, café, thé, tisane, fruits séchés, muesli, biscottes, chocolat, lait UHT, fromage à pâte dure, viande séchée, conserves, de la nourriture pour animaux.

par ex. riz, pâtes, huile, plats préparés, sel, sucre, café, thé, tisane, fruits séchés, muesli, biscottes, chocolat, lait UHT, fromage à pâte dure, viande séchée, conserves, de la nourriture pour animaux. Objets et appareils:

radio à pile, lampe de poche, piles en réserve, bougies, allumettes/briquet, réchaud à gaz, un peu d'argent liquide.

radio à pile, lampe de poche, piles en réserve, bougies, allumettes/briquet, réchaud à gaz, un peu d'argent liquide. Objets médicaux:

50 masques d’hygiène par personne, désinfectant, médicaments personnels et les articles d’hygiène.

Ces réserves offrent une autonomie temporaire, le temps que les acteurs économiques et les autorités compétentes rétablissent les chaînes de distribution. Les provisions ne visent toutefois pas à affronter une crise de longue durée, mais à absorber des pénuries brèves, parfois causées par des incidents locaux pouvant entraîner des réactions en chaîne. Anticiper ces situations renforce la résilience individuelle et collective, rappelle la Confédération.

Qui déclenche l’alarme et entretient les sirènes?

Le déclenchement et l’entretien des sirènes relèvent de la responsabilité des cantons. L’OFPP coordonne le test annuel au niveau fédéral et vérifie la capacité de fonctionnement des sirènes, mais leur utilisation concrète relève des cantons et des communes. L’alarme eau est déclenchée par les responsables des installations de barrage.

Depuis quand existe le test des sirènes?

Le premier test national a été réalisé dans les années 1970. De 1982 à 1990, il avait même lieu deux fois par an : en février et en septembre. Le réseau de sirènes a toutefois commencé à être mis en place avant la Seconde Guerre mondiale, sur la base de l’ordonnance du 18 septembre 1936 relative à l’alarme de la défense aérienne.

L’objectif était de protéger la population et de l’informer des mesures de protection. Depuis 1962, des sirènes pneumatiques sont utilisées, et depuis 1983, des sirènes électroniques. Toutes sont reliées depuis 2015 au réseau national Polyalert, et depuis 2018, la Suisse dispose également de l’application d’alerte Alertswiss.

