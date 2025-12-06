ciel couvert
La Course de l'Escalade est lancée

KEYPIX - Participants run during the 47th Course de l&#039;Esacalde (Escalade Race), in Geneva, Switzerland, Saturday, December 6, 2025. Over 59,000 participants take part in the 47th edition of the C ...
Les participants à l'Escalade aiment se déguiser et faire preuve d'humour.Keystone

Près de 60 000 coureurs participeront samedi et dimanche à la traditionnelle course à pied genevoise.
06.12.2025, 21:2706.12.2025, 21:28

Près de 60 000 coureurs s'élanceront samedi et dimanche dans les rues de Genève pour participer à la 47e édition de la Course de l'Escalade. La course déguisée de la Marmite, longue de 3,6 kilomètres, a réuni plusieurs milliers de sportifs déguisés de tout âge.

Decathlon a une stratégie ciblée pour percer en Suisse

Le départ a été donné à 19h00 samedi pour la traditionnelle course non-compétitive de la Marmite, juste après la dernière course populaire du parcours de 7,3 kilomètres. Des lapins suivis de leurs carottes, des dinosaures gonflables ou encore des barres chocolatées à taille humaine se sont joyeusement élancés dans la nuit, en direction du Bourg-de-Four.

Les coureurs sont ensuite descendus dans les rues basses, au rythme des fanfares tout au long du parcours. Les premiers sont arrivés en courant à la Place Neuve, avant que le rythme ralentisse.

Les participants, déguisés en personnages de dessin animé, en paquet de Tic-Tac ou en nuages lumineux ont défilé devant le Grand Théâtre sous les flashs et les tambours, jusqu'à la ligne d'arrivée au Parc des Bastions.

La course de l'Escalade a établi un nouveau record ce week-end. Au total, 59 712 personnes se sont inscrites pour fouler les rues de Genève, selon un communiqué, soit 4,4% de plus qu'en 2024. Parmi eux, 89% sont domiciliés dans la région, avec une petite majorité de femmes. Les inscriptions étaient limitées à 60 000, dont 6000 dossards disponibles pour la Marmite.

Les courses continueront demain, avec celles des enfants dès le matin. Les athlètes s'affronteront sur le parcours de 7,3 kilomètres dans l'après-midi. Jimmy Gressier, champion du monde des 10 kilomètres y affrontera notamment le champion d'Europe de la même distance, Dominic Lobalu. (ats)

