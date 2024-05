«Je me sens arnaquée!» Les festivaliers du Vibiscum sont furieux

«Je voulais voir Shaka Ponk pour leur dernière tournée. C'est définitif, je ne pourrai jamais les voir. On me propose Stars of Sounds avec Take That ou Scorpions... C'est pas vraiment la même énergie que Shaka Ponk. Sans compter qu'il est moins facile et plus long de se rendre à Morat qu'à Vevey.»

Un festivalier très déçu de rater Shaka Ponk