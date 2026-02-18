ciel couvert-1°
Fin des perturbations ferroviaires entre Lausanne et Renens

Fin des perturbations ferroviaires entre Lausanne et Renens

Les CFF ont annoncé un retour à la normale après les importantes perturbations du début de semaine causées par un incendie. La circulation des trains a repris normalement dès les premières heures de ce matin.
18.02.2026, 05:5818.02.2026, 05:59

Les trains circulent à nouveau normalement entre Lausanne et Renens (VD) depuis mercredi à 04h00, ont indiqué les CFF dans un communiqué. Les réparations sur la quarantaine de câbles électriques qui se sont embrasés dimanche à la gare de Lausanne sont terminées.

Des retards résiduels et des modifications de la composition des trains sont encore possibles durant la journée, ont ajouté les Chemins de fer fédéraux (CFF).

Les CFF annoncent une probable reprise du trafic pour mercredi

Le trafic ferroviaire a été très perturbé lundi et mardi entre Renens et Lausanne suite à l'incendie dimanche soir à la gare de Lausanne de câbles électriques. Les CFF pointent un engin pyrotechnique lancé depuis un train de supporters du FC Servette, qui a mis le feu aux câbles. Au total, les équipes des CFF ont dû reconnecter quelque 1000 fils.

Clubs sanctionnés

Une enquête pénale a été ouverte pour identifier les auteurs des dégradations en gare. Ils encourent des poursuites pénales et des sanctions administratives.

Les cantons de Vaud et Genève et la ville de Lausanne ont également annoncé des sanctions à l'encontre des supporters dans le cadre du régime Progresso, le mécanisme cantonal de sanctions en cascade contre la violence dans le sport.

Incendie CFF: Vaud et Genève infligent des sanctions

Le Servette FC est frappé d'une sanction de niveau 2: contrôles renforcés par vidéosurveillance lors des deux prochains matchs et obligation de dialoguer avec les autorités pendant trois rencontres. Le Lausanne-Sport écope, lui, d'une sanction de niveau 1, impliquant un dialogue obligatoire avec les autorités avant et après chaque match sur les trois prochaines parties. (sda/ats/svp)

