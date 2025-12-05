Toujours voir le bon côté des choses: la météo du week-end sera parfaite pour manger une fondue. Image: Shutterstock, montage watson

Le mercure va grimper en Romandie la semaine prochaine

Un week-end gris et humide attend la Suisse romande. La semaine prochaine s'annonce plus réjouissante.

L'hiver fait son nid en Suisse romande, mais sans le charme d'un beau manteau de neige en plaine. Après une semaine déjà bien grise, le week-end s’annonce humide et peu lumineux, avec une météo capricieuse pour les grandes villes de Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, indique MétéoSuisse.

Un samedi maussade en perspective...

Samedi débutera sous un ciel très nuageux sur l’ensemble de la région. Quelques éclaircies pourront se frayer un chemin en Haut-Valais, mais ailleurs, les passages lumineux resteront rares.

Si vous avez un abonnement Netflix, le temps sera parfait pour vous en servir. Image: MétéoSuisse

Les précipitations gagneront du terrain en seconde partie de journée, et seront plus marquées dans le Jura et les Préalpes. La limite pluie-neige remontera rapidement entre 1000 et 1500 mètres, écartant encore la possibilité de flocons en plaine.

En ville, les températures oscilleront entre 0°C au petit matin et 10°C en après-midi. Le vent du sud-ouest soufflera par moments avec vigueur, renforçant l’impression de fraîcheur. En altitude, le vent d’ouest sera fort et l’on attend jusqu’à 10cm de neige fraîche au-dessus de 2000m.

On peut toujours se rassurer en se disant que pour les Alémaniques, c'est encore pire. Image: MétéoSuisse

…suivi d'un dimanche qui fait grise mine

Dimanche, la situation se dégradera encore. Le ciel restera très nuageux et quelques précipitations intermittentes tomberont dès le matin. Elles deviendront plus fréquentes et plus soutenues en fin de journée, surtout en montagne.

En plaine, Genève, Lausanne et Fribourg resteront sous un ciel uniformément gris, tandis que la limite pluie-neige grimpera jusqu’à 2200m.

En altitude, les intempéries seront plus sérieuses, d'après MétéoSuisse: au-dessus de 2500m, 20 à 40cm de neige fraîche sont attendus, portés par un vent d’ouest puissant.

Les cueilleurs de champignons seront ravis. Image: MétéoSuisse

Mais le soleil va revenir

Tout n'est pas à jeter dans ce bulletin météo. Et même si l'on aurait préféré avoir beau temps durant le week-end, la perspective d'une pleine semaine au sec et en compagnie relativement fréquente du soleil a de quoi réjouir.

MétéoSuisse prévoit un lundi encore relativement nuageux, mais avec déjà de belles éclaircies. Le mercure grimpera jusqu'à 13° à Genève et Neuchâtel. Il fera même 15° à Moutier.

Quant aux jours qui suivent, ils devraient offrir un ciel plus dégagé et partiellement nuageux. Quelques incertitudes planent cependant, et de possibles bancs de brouillard au pied du Jura sont à prévoir.

Le ciel suisse aura meilleure allure. météosuisse

(ysc)