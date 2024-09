Et si un bipeur explosait dans un avion? Swiss réagit

Mardi, elle n'avait annoncé que l'annulation des vols de mercredi et jeudi. «Nous sommes désolés pour les désagréments causés aux passagers et nous sommes en train de contacter les passagers concernés par les vols annulés», peut-on lire dans un communiqué de presse. Il leur sera proposé de modifier gratuitement leur réservation pour une date de voyage ultérieure ou de se faire rembourser le prix de leur billet.

«Les bagages enregistrés sont systématiquement soumis à un scan avant d'être chargés dans l'avion, afin de détecter les objets potentiellement dangereux, ainsi que les explosifs et autres substances, et de les retirer dans un tel cas»

Indépendamment de la thématique des bipeurs, les piles, les accumulateurs et les powerbanks sont déjà interdits dans les bagages enregistrés en raison du risque de surchauffe et doivent donc être transportés dans les bagages à main:

«Il va de soi que nous surveillons de près les éventuels développements et que nous adaptons toujours nos processus si nécessaire. Nos experts analysent en permanence les éventuelles sources de danger et sont en contact avec les autorités compétentes, tant en Suisse qu'au niveau international.»

Le plan d'économie du Conseil fédéral suscite des réactions mitigées

Si le PLR a salué un «premier pas courageux» face aux économies proposées vendredi par le Conseil fédéral, le parti de droite est pratiquement le seul aux côtés de l'usam. La plupart des autres formations politiques regrettent une focalisation exclusive sur les dépenses, «un retour en arrière sur le climat» ou «une attaque contre la Suisse solidaire».

Le PLR, qui rejette tout nouvel impôt, encourage le gouvernement à aller encore plus loin. «Il est désormais urgent de dépenser moins et de ne pas prélever davantage d’argent dans le porte-monnaie de la classe moyenne», écrit-il, notant que l'objectif de 3,5 milliards d'économies d'ici 2027 est «un peu plus bas» que ce qui avait été proposé par le groupe d'experts. Un assainissement des finances fédérales exclusivement du côté des dépenses, c'est aussi le voeu de l'Union suisse des arts et métiers.