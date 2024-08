Pourquoi Swiss et les CFF préfèrent ce lait végane suédois et pas le suisse

Les passagers intolérants au lactose et végétaliens peuvent respirer. Du lait d'avoine est désormais disponible à bord de la compagnie aérienne suisse.

Benjamin Weinmann / ch media

Un petit-déjeuner à bord d'un vol long-courrier Swiss à destination de Singapour en classe économique. Image: www.imago-images.de

Pour les passagers comme Karin Steiner* (*le nom a été modifié), la crise de la caféine à bord de Swiss appartient au passé. Jusqu'à présent, il n'y avait que du lait d'origine animale à bord, ce qui posait un problème à Karin, comme à de nombreux autres voyageurs:

«Je suis intolérante au lactose, je préfère donc boire mon café avec du lait végane»

Elle devait donc jusqu'à présent renoncer à son café. Mais aujourd'hui, la filiale de Lufthansa annonce qu'elle proposera aussi du lait d'avoine dans son offre de catering, aussi bien sur les vols court que long-courriers.

«Avec l'introduction du lait d'avoine, nous réagissons à la tendance d'un changement de style de vie et souhaitons répondre encore davantage aux différentes préférences de nos passagers», a déclaré la porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott, sur demande.

«Nous avons testé le produit avec succès et avons vu se confirmer une demande correspondante» La porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott

Critique à l'égard des CFF

En mars, les CFF avaient déjà annoncé qu'ils proposaient désormais du lait d'avoine dans les restaurants des trains. Avant d'en arriver là, l'organisation Swissveg, la plus grande association de défense des intérêts des personnes végétaliennes et végétariennes en Suisse, a dû faire un gros travail de persuasion. Depuis cinq ans, elle exigeait des Chemins de fer fédéraux qu'ils servent également du lait végétal avec le café. Mais les CFF ont longtemps refusé d'en entendre parler, ce qui leur a valu à nouveau de nombreuses critiques de la part de Swissveg.

Concernant le revirement végétalien de cette année, un porte-parole des chemins de fer le reconnait:

«La demande en alternatives laitières végétales a nettement augmenté ces dernières années»

Chaque jour, environ 500 à 700 clients feraient appel à cette nouvelle offre. Au total, 14 000 passagers se restaurent chaque jour à bord des CFF.

Les CFF et Swiss misent sur Oatly

Ce qui frappe, c'est que Swiss et les CFF misent tous deux sur un partenaire étranger comme fournisseur. Il s'agit dans les deux cas de l'entreprise suédoise Oatly, et non pas d'un fabricant suisse comme par exemple le transformateur de lait lucernois Emmi. Pourquoi?

«Nous avons également testé d'autres produits, mais Oatly s'est imposé en termes de goût» La porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott

Les CFF ont avancé le même argument au printemps. Un autre critère aurait été la taille appropriée de l'emballage qu'Oatly pouvait proposer. Le lait d'avoine se présente sous la forme d'un emballage pyramidal à déchirer.

Pendant ce temps, la Deutsche Bahn a introduit dès 2022 le lait d'avoine comme alternative au lait dans son offre de bistro à bord. La raison invoquée à l'époque était la suivante:

«Nous considérons la protection de l'environnement et du climat comme une tâche globale et misons également sur une utilisation durable des ressources dans nos bistrots de bord».

Finalement, rappelons que la production de lait de vache a une charge environnementale nettement plus élevée.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)