Swisscom, Salt et Sunrise ne vont pas aimer ce classement

Un nouveau classement prouve le désamour des abonnés pour les opérateurs suisses traditionnels. Ils préfèrent les plus petits fournisseurs en ligne.

Chaque année, Comparis interroge un panel représentatif pour savoir ce que les clients pensent de leur opérateur téléphonique et fournisseur d'internet.Les opérateurs sont ensuite classés en fonction de quatre critères:

le rapport qualité-prix,

laqualité et le service,

la communication et la transparence,

les points de contact et les échanges.

Exit les opérateurs classiques du podium, le trio Swisscom, Salt et Sunrise ne trônent pas dans le cœur de leurs clients:

«Les premières places montrent que les prestataires bon marché ne marquent plus seulement des points sur le prix. Ils ont su se remettre en question et ont considérablement amélioré leur service client grâce à des processus numériques allégés». Jean-Claude Frick, expertTélécom, Numérique et Mobilité électrique chez Comparis.

Ainsi Wingo (filiale low cost de Swisscom) est une nouvelle fois l'opérateur préféré du pays, avec un honorable 5,3 et décroche la palme d'or. Venant juste derrière, Quickline obtient un respectable 5,2 et également une palme d'or.

Le label Comparis Le label Argent est décerné à partir de la note de 5, le label Or, de 5,2 à 5,4 et le label Platine, à partir de 5,5. En 2025, aucune entreprise de télécommunications n’a reçu le label Platine.

Meilleurs fournisseurs internet de Suisse

En ce qui concerne les fournisseurs internet, le même constat peut être fait, les petits dépassent les grands. L'expert de Comparis est clair:

«En Suisse, l’Internet haut débit s’est démocratisé. L’infrastructure solide permet également aux petits fournisseurs de proposer des services de qualité à des prix équitables. Cela convainc les utilisatrices et utilisateurs»

Et cette assertion se voit à nouveau dans le classement, Swisscom, Sunrise ou Salt sont à la traine face à la concurrence.

iWay obtient la meilleure note et est suivie par Wingo, puis Netplus.

