Keystone

Numéro d'aide contre les violences domestiques, le 142 a pris du retard

Le numéro d'urgence 142, qui vise à aider les victimes de violences domestiques, ne sera pas mis en service avant mai 2026.

Plus de «Suisse»

Le lancement du 142, initialement prévu pour novembre 2025, a été repoussé, alors que les violences domestiques sont en hausse en Suisse.

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) indiquait dimanche à Keystone-ATS:

«La création des bases légales nécessaires à la mise en place d'un numéro court et la complexité technique accrue du projet entraînent un retard de six mois»

Il confirme ainsi une information parue dans Le Matin Dimanche.

«Les fournisseurs de services de télécommunications ont besoin de plus de temps pour mettre en oeuvre le numéro dans leurs réseaux», précise un porte-parole. Celui-ci rappelle que la mise en service relève de la responsabilité de la Confédrence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), en tant que titulaire du numéro 142 et de Swisscom.

Vendredi, une marche blanche a eu lieu à Bulle (FR) en hommage à la victime du féminicide d'Epagny. Keystone

«Nous sommes prêts à aller de l'avant», a assuré au Matin Dimanche Matthias Reynard, président de la CDAS. Mais cela passe par «une modification d'ordonnance par le Conseil fédéral, qui doit être portée par l'OFCOM».

Ce report intervient alors que le nombre de féminicides en Suisse inquiète. Le dernier en date, celui d'Epagny (FR), lors duquel un homme a tué son épouse sur son lieu de travail au moyen d'un fusil de chasse, a marqué tous les esprits.

Au moins 14 féminicides ont été commis en 2025, selon le collectif ayant organisé vendredi une marche blanche commémorant la mémoire de la victime d'Epagny. Les violences domestiques sont en hausse dans le pays. Elles ont augmenté de 6,1% en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique. (ats)