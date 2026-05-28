L'attaque s'est déroulée à la gare de Winterthour. Keystone

Attaque de Winterthour: ce que l'on sait des victimes

Trois hommes suisses ont été blessés jeudi matin lors de l’attaque au couteau survenue devant la gare de Winterthour.

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Une attaque au couteau a fait trois blessés jeudi matin à la gare de Winterthour. Le principal suspect, un Suisse de 31 ans connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, venait de sortir d’un établissement psychiatrique.

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L’attaque s’est produite peu après 8h30 devant la gare de Winterthour. Selon la police cantonale zurichoise, l’auteur présumé a blessé trois hommes avant d’être arrêté peu après les faits.

Que sait-on des victimes?

Les victimes, toutes de nationalité suisse, sont âgées de 28, 43 et 52 ans.

L’homme de 28 ans a été blessé à la jambe et devait quitter l’hôpital jeudi après-midi.

Un homme de 43 ans, touché au cou, a déjà pu rentrer chez lui.

La victime la plus gravement atteinte est un homme de 52 ans, opéré après avoir reçu un coup de couteau à la cuisse.

Selon des témoins cités par plusieurs médias alémaniques, l’agresseur aurait attaqué plusieurs passants au hasard. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme en fuite criant «Allahu Akbar».

Au moment de l’attaque, une classe scolaire se trouvait à proximité. Selon la police, l’enseignante s’est interposée pour protéger ses élèves. Le commandant de la police cantonale zurichoise, Marius Weyermann, a salué lors d’une conférence de presse «plusieurs actes courageux».



L’enquête a été reprise par le Ministère public de la Confédération. (jah)