assez dégagé11°
DE | FR
burger
Suisse
Tourisme

La guerre bloque des Suisses: ce que disent les assureurs

epa12797249 Davide (C) and Mariana (R) with Nayra (L) speak to the media after arriving at Zurich International Airport on a special flight operated by Swiss International Airlines from Muscat, Oman, ...
Des milliers de touristes sont toujours bloqués à l'étranger. Ici, une famille a pu rejoindre Zurich avec un vol spécial ce 5 mars.Keystone

Les assurances suisses sont prises d'assaut à cause de la guerre

L’escalade militaire au Moyen-Orient inquiète de nombreux touristes suisses. Les assureurs comme Axa, la Mobilière ou le TCS le constatent directement.
09.03.2026, 18:5909.03.2026, 18:59
Benjamin Weinmann

Des milliers de touristes suisses sont toujours bloqués dans la région du Golfe et attendent avec impatience un vol de retour. Cette situation suscite de l’inquiétude, non seulement chez les personnes concernées et leurs proches, mais aussi plus généralement au sein du grand public, comme le montre notre enquête auprès du secteur de l’assurance. Nadine Schumann, d’Allianz Suisse, confirme:

«Les incertitudes géopolitiques entraînent généralement un besoin accru d’informations sur les assurances voyage.»
Les questions les plus pressantes
Que couvre exactement une assurance voyage?Que comprennent les trois piliers principaux de l’assurance voyage?Une assurance annuelle ou une assurance pour un voyage unique?Est-on automatiquement assuré avec sa carte de crédit?La demande d’assurances voyage augmente-t-elle avec la guerre en Iran?Les touristes suisses au Moyen-Orient peuvent-ils encore s'assurer?Qui paie désormais le séjour forcé et le voyage de retour?

Que couvre exactement une assurance voyage?

Les assurances voyage comprennent généralement trois prestations: une assurance annulation, une assurance assistance voyage — ou assurance interruption de voyage — et une assurance bagages. D’autres prestations varient, en revanche, selon l’assureur et la formule choisie. Cela peut inclure, par exemple, la couverture pour les voitures de location, les frais supplémentaires d’hôtel et de restauration en cas de retard ou d’annulation de vol, les achats nécessaires en cas de retard ou de perte de bagages, ou encore des assurances pour les billets d’événements ou d’activités.

Ce que l'on sait des Suisses bloqués par la guerre

Que comprennent les trois piliers principaux de l’assurance voyage?

L’assurance annulation rembourse les frais de réservation lorsque les voyageurs ne peuvent finalement pas partir en vacances en raison d’une maladie, d’un accident, de complications liées à une grossesse ou d’un décès. De nombreux assureurs incluent également les retards ou annulations des transports publics qui empêchent les voyageurs d’arriver à temps à l’aéroport. Selon une analyse du comparateur Moneyland, le montant assuré varie entre 2000 et 200 000 francs.

L’assurance assistance voyage, elle, entre en vigueur uniquement lorsque le voyage a déjà commencé. L’assurance bagages couvre quant à elle les dommages survenant lorsqu’une valise est perdue ou endommagée.

Une assurance annuelle ou une assurance pour un voyage unique?

Cela dépend du nombre de personnes et du coût total des voyages, prévient Daniel Dreier du comparateur Moneyland. Il explique:

«Plus les dépenses liées aux réservations de voyages sont élevées et plus il y a de personnes à assurer, plus il est probable qu’une assurance annuelle soit plus avantageuse que la souscription d’une assurance pour chaque voyage.»

Pour une famille, une assurance annuelle peut donc être moins chère que des assurances individuelles dès un seul voyage par an. «Pour une personne seule, une assurance annuelle devient plus avantageuse à partir de deux à trois voyages par an», précise l’expert de Moneyland.

Voici comment le vol de Swiss depuis le Moyen-Orient s'est déroulé

Est-on automatiquement assuré avec sa carte de crédit?

Pas nécessairement. «Toutes les cartes de crédit n’offrent pas de prestations d’assurance voyage», souligne Daniel Dreier. De plus, les prestations éventuelles varient fortement d’une carte à l’autre, comme le montre la comparaison réalisée par Moneyland. Une règle simple s’applique généralement: plus la carte de crédit est bon marché, plus les prestations d’assurance supplémentaires sont limitées.

Ainsi, de nombreuses cartes de crédit Gold et Platinum incluent une assurance voyage gratuite, explique le spécialiste de Moneyland. Mais la populaire carte de crédit Migros Cumulus, sans cotisation annuelle, propose elle aussi une assurance voyage gratuite. Celle-ci comprend toutefois «seulement» une assurance assistance voyage ainsi qu’une couverture pour les opérations de recherche et de sauvetage.

Ces prestations d’assurance ne peuvent toutefois être utilisées en règle générale que si le vol et la chambre d’hôtel ont effectivement été payés avec cette carte spécifique.

La demande d’assurances voyage augmente-t-elle avec la guerre en Iran?

Les assureurs estiment qu’il est encore trop tôt pour tirer un bilan. Ils constatent toutefois tous un besoin d’information accru parmi leurs clients existants. «Depuis le week-end dernier, nous enregistrons nettement plus d’appels et davantage d’annulations», indique par exemple Axa.

Tourisme: le passeport suisse ne suffit plus dans ces trois pays

Même son de cloche du TCS, selon son porte-parole Marco Wölfli:

«Nous recevons actuellement de nombreuses demandes de membres assurés qui, en raison de la situation actuelle, ne savent pas s’ils peuvent entreprendre leur voyage comme prévu. Depuis samedi, nous avons traité des centaines d’appels.»

Le besoin d’informations est donc particulièrement important. «Beaucoup de personnes ne peuvent pas partir en vacances ou n’osent plus voyager», ajoute Jürg Thalmann de la Mobilière. Les demandes ont particulièrement augmenté «de la part de personnes déjà présentes dans les zones concernées, mais aussi de celles qui prévoyaient de partir dans cette région dans les prochains jours».

Les touristes suisses au Moyen-Orient peuvent-ils encore s'assurer?

Non. Il est trop tard. Les dommages ne peuvent pas être assurés rétroactivement. Pour toutes les personnes déjà assurées, la date déterminante est le 28 février 2026, c’est-à-dire le samedi où les Etats-Unis et Israël ont attaqué l’Iran. «Les voyages réservés après cette date ne sont pas couverts», précise Simona Meili, porte-parole d’Axa.

Qui paie désormais le séjour forcé et le voyage de retour?

Les assureurs interrogés, qui comptent tous des clients bloqués quelque part à cause de la guerre avec l’Iran, soulignent unanimement que les compagnies aériennes et les agences de voyages sont désormais responsables. Le TCS traite actuellement environ 700 dossiers, explique Marco Wölfli. Il souligne:

«Cependant, tous les membres ne se trouvent pas dans la région du Golfe. Beaucoup sont également en Asie ou dans la région du Pacifique.»
4000 Suisses sont encore coincés au Moyen-Orient

Les solutions concernant les annulations et les changements de réservation doivent donc avant tout être recherchées auprès des organisateurs de voyages et des compagnies aériennes.

Le TCS et la Mobilière prennent toutefois en charge, pendant les quatorze premiers jours suivant le début de la guerre, les frais supplémentaires prouvés pour l’hébergement et la restauration qui ne peuvent être réclamés ailleurs.

La Mobilière fait également preuve de souplesse pour les annulations. Bien que «la guerre et les événements de guerre» soient exclus des «conditions générales» en vigueur, l’assurance a décidé «d’accorder une couverture pour les annulations dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre», indique son porte-parole. Cela vaut toutefois uniquement si les clients de la Mobilière ne peuvent pas réclamer ces coûts à l’organisateur du voyage ou à la compagnie aérienne.

(trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La vraie question derrière la votation sur la SSR dépasse les 200 francs
Les Suisses ont voté sur l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui proposait de réduire la redevance pour la radio et la télévision. Mais derrière le montant se cache peut-être une question plus large: à l’heure des réseaux sociaux, des podcasts et autres plateformes, quel rôle doit jouer le service public?
Les Suisses ont massivement rejeté l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui proposait de réduire la redevance radio-télévision de 335 à 200 francs par an et de supprimer celle payée par les entreprises. Comme lors de l’initiative No Billag en 2018, le débat public s’est largement focalisé sur une question simple: combien doit coûter la SSR?
L’article