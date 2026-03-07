Une bannière avec le logo de l'application Travel Admin. Keystone

4000 Suisses sont encore coincés au Moyen-Orient

Environ 4000 voyageurs au Moyen-Orient étaient encore enregistrés, samedi, sur Travel Admin App du Département fédérale des affaires étrangères (DFAE), une semaine après le début de la guerre dans le Golfe. Un chiffre en baisse par rapport à vendredi.

Exactement 4039 voyageurs, dont 2500 aux Emirats arabes unis, attendaient samedi après-midi la possibilité de quitter la région du Golfe, selon les informations du DFAE.

Vendredi, le DFAE avait parlé de 5200 personnes qui cherchaient de l'aide auprès de l'application Travel Admin. L'organisation par la compagnie aérienne Edelweiss de deux vols spéciaux du Moyen-Orient jusqu'à Zurich explique en partie cette diminution des personnes en quête de solution pour rejoindre la Suisse.

Les deux vols directs reliant Mascate et Salalah à Zurich-Kloten ont permis aux voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. Afin d'augmenter ses capacités, Edelweiss a divisé en deux vols distincts le vol régulier prévu ce week-end entre Oman et Zurich, a indiqué la compagnie aérienne à l'agence de presse Keystone-ATS.

Selon Edelweiss, les deux vols ont été organisés en coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères DFAE. Une partie des sièges supplémentaires a été mise à la disposition du Département fédéral. Selon ce dernier, les vols s'adressaient également aux voyageurs se trouvant aux Emirats arabes unis.

70 sièges sont restés vides

Selon les informations fournies par Edelweiss, les 474 places disponibles n'ont finalement pas toutes été occupées. Au total, 70 places sont restées vides. Tout s'est déroulé sans encombre, a déclaré dans la soirée le porte-parole d'Edelweiss, Andreas Meier, à l'agence de presse.

Selon un porte-parole d'Edelweiss, 215 citoyens suisses figuraient parmi les 404 passagers. Les deux vols ont décollé tôt samedi matin d'Oman et ont atterri à Zurich à 16h30 et 18h30. Le vol en provenance de Salalah a fait une escale prévue à Hurghada, en Egypte, pour faire le plein de carburant. D'autres vols étaient prévus samedi vers la Suisse par Emirates et Ethiad.

Jeudi après-midi, un premier vol spécial de Swiss a atterri à Zurich en provenance d'Oman avec 211 voyageurs suisses à bord. Ni Edelweiss ni Swiss n'avaient encore planifié, samedi après-midi, de vols spéciaux supplémentaires.

Vision au jour le jour

Pour la compagnie aérienne Swiss, la situation évolue quotidiennement face à la guerre au Moyen-Orient. L’organisation de vols spéciaux représente un défi majeur et la priorité absolue du transporteur reste la sécurité.

Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, Swiss avance au jour le jour, a expliqué le directeur de Swiss, Jens Fehlinger, dans l’émission Samstagsrundschau de la radio alémanique SRF. En cas de doute, la compagnie privilégie toujours l’option la plus sûre pour ses passagers et ses employés.

La compagnie suisse a pour l’instant suspendu ses vols vers l’important hub de Dubaï ainsi que vers Tel‐Aviv en Israël. La nouvelle guerre au Moyen-Orient complique également le trafic aérien vers l’Asie en général, car seules trois routes étroites restent disponibles: au-dessus du pôle Nord, via la Turquie et l’Azerbaïdjan, ou via l’Arabie saoudite.

Situation fragile

La situation dans les espaces aériens et les aéroports de la région du Golfe reste fragile. Certains d'entre eux ont certes repris partiellement leurs activités, mais samedi matin, l'aéroport de Dubaï a dû fermer temporairement après qu'une explosion s'est produite près d'un terminal.

Un vol de la compagnie Emirates reliant Zurich à Dubaï a ainsi dû attendre longtemps au-dessus du désert de Dubaï. Il a finalement été dérouté vers un autre aéroport de l'émirat, selon le portail de suivi flightradar24.com, révélé par 20 Minuten. (sda/ats)