Un litige dans un train suisse crée une polémique mondiale

La scène se déroule dans un wagon du très chic Glacier Express. On y voit deux femmes désireuses de se filmer en classe Excellence, mais qui seront poliment évacuées par le contrôleur. La compagnie ferroviaire a fait supprimer cette vidéo d’un célèbre compte Instagram américain et, depuis, la séquence fait jaser. Glacier Express répond à watson.

Tout le monde (ou presque) connait le compte «Influencers in the Wild» sur Instagram. Depuis plusieurs années, son propriétaire, un Américain surnommé Tank Sinatra, y poste des séquences dans le but de se moquer des influenceuses et influenceurs prêts à tout pour se faire remarquer. Un compte que plus de cinq millions d’abonnés adorent détester.

Cette semaine, une vidéo de 19 secondes a suscité un vif débat et braque une lumière internationale sur notre paisible petit pays.

Postée ce week-end, cette séquence se déroule dans un wagon panoramique du très chic Glacier Express, qui relie Saint-Moritz et Zermatt. On y découvre deux femmes qui se font poliment évacuer par le contrôleur. Alors qu’elles voulaient manifestement tourner une vidéo ou prendre des photos en classe Excellence, elles voyageaient en réalité en 1ère. Cette scène a été filmée par un passager qui assistait à cet échange tendu, alors que le «train express le plus lent du monde» traversait le village d’Alvaneu, dans les Grisons.

Pour le compte «Influencers in the Wild», à qui un internaute a transmis cette vidéo, c’est évidemment une parfaite schadenfreude. Or, peu de temps après, le propriétaire du compte a reçu un message de la compagnie ferroviaire qui exploite cette ligne très prisée. L’objet de cette missive est très simple:

«Nous vous demandons de retirer la vidéo dès que possible» Glacier Express

Si nous savons pourquoi Glacier Express n’a pas tant apprécié d’apparaître sur ce compte très populaire, c’est que son propriétaire a cru bon de publier le message de la compagnie ferroviaire suisse, mardi soir.

Voici son contenu: «Nous avons remarqué que vous avez posté une vidéo prise à bord du Glacier Express dans laquelle des personnes sont clairement reconnaissables. Veuillez noter qu'en vertu du droit suisse, les individus ont le droit à leur propre image (art. 28 du Code civil suisse).



Cela signifie que les personnes identifiables doivent donner leur accord avant que ces images ne soient rendues publiques. A notre connaissance, l'employé dans le train n'a pas réalisé qu'il était filmé et n'a donc pas donné son accord. Nous vous demandons de retirer la vidéo dès que possible. Si vous avez obtenu l'autorisation de l'une des personnes concernées, veuillez nous en informer.



Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.»

Manifestement vexé d’avoir été sermonné par des Suisses, le dénommé Tank Sinatra s’est fendu d’une réponse très... américaine.

«En Amérique, nous aimons nous moquer des gens créant des situations fake qui les font paraître riches et puissants»

«Et peut-être leur faire honte»

«Nous faisons cela parce que ces personnes fabriquent ces moments dans le but de faire en sorte que ceux qui ne sont ni riches ni puissants se sentent mal et aient honte»

«J'espère que cela vous aidera!»

Précisons qui a son importance: cette vidéo a bien été supprimée par le compte en question. Fin de l’histoire? Pas vraiment. Alors qu’il pensait sûrement attirer la sympathie de son imposante communauté, «Influencers in the Wild» s’est mangé un méchant retour de bâton.

Sous sa publication, likée plus de 20 000 fois, on trouve près de 3000 commentaires dont la plupart se rangent du côté du célèbre train suisse, dont «l’extrême politesse» des communicants est un «exemple à suivre»: «Je pense qu'il s'agit d'une très bonne loi et je les félicite d'y avoir donné suite. Je ne m'attendais pas à ce que ce compte s'y oppose ainsi. Je suis du côté de la Suisse», écrira notamment Nicola Thorp, chroniqueuse TV et comédienne britannique.

«Le fait de trouver à redire à la loi suisse, qui protège la vie privée des gens, ne vous donne pas l'air aussi cool que vous le pensez» Une autre internaute

En outre, pour beaucoup de commentateurs, le fait que ce Tank Sinatra invoque crânement «la manière de faire des Etats-Unis» ne passe pas. A une époque où l’Amérique de Donald Trump bouscule le fragile équilibre mondial, incarner l’Oncle Sam un peu bourrin face à la quiétude helvétique a clairement joué en sa défaveur: «L'Amérique n'est pas exactement le summum de la perfection, mon gars», lit-on encore en commentaire.

La version des faits de Glacier Express

Contacté par watson, le service de presse du Glacier Express a bien voulu nous expliquer ce qui s’est déroulé dans ce très chic wagon: «Les deux femmes en question n'ont pas pu réserver de billets pour notre classe la plus luxueuse, car elle était complète».

«Elles avaient poliment demandé au chef de train l'autorisation de prendre une photo rapide dans cette classe Excellence, ce qui a suscité des malentendus de part et d'autre» Glacier Express

«Lorsque le chef de train s'en est rendu compte des malentendus, il leur a demandé de quitter le compartiment, ce qu'elles ont fait immédiatement» Glacier Express

Ce n’est pas tout. Selon la compagnie ferroviaire, ces deux femmes auraient demandé au propriétaire du compote de supprimer cette vidéo, «mais en vain»: «Le bien-être de nos clients étant notre priorité et notre employé n'ayant pas donné son accord pour la publication de la vidéo, nous avons contacté le compte et demandé son retrait».

Ce tronçon ferroviaire est l’un des plus huppés et courus au monde, notamment par les touristes asiatiques. Pour la somme de 208 francs (dont la réservation de siège à 49 francs), on peut relier Zermatt à Saint-Moritz (ou l’inverse) en deuxième classe. Pour la 1ʳᵉ classe, il faut débourser 321 francs.

Le must? La formule «Excellence Class», qui offre une cargaison de privilèges VIP, comme un menu gastronomique en 5 plats ou «un concierge pour votre bien-être». Prix de cette petite folie? 762 francs. On comprend mieux pourquoi les deux femmes évacuées auraient préféré s’afficher dans le wagon des very important travelers.

L’énorme importance des influenceurs étrangers

On peut aussi comprendre la volonté des exploitants du Glacier Express de ne pas risquer, du même coup, une mauvaise publicité. Alors que les influenceurs sont capitaux pour draguer les jeunes touristes fortunés dans notre pays, un contrôleur qui en éconduit deux dans une courte vidéo, ça peut faire mauvais genre.

D'autant plus que les nombreuses vidéos disponibles sur Instagram peignent toujours un Glacier Express qui baigne dans le luxe et scintille comme un diamant. Un monde féérique, très propre et très suisse, que les touristes viennent tutoyer à prix d’or.

Enfin, morale de l’histoire, cette fois, c’est le roi de la moquerie qui croule sous les critiques.