Voici jusqu'où vous pouvez aller en transports publics en Suisse

Un ingénieur a créé un outil interactif et gratuit pendant son temps libre, appelé Isochrone. Il permet de découvrir tous les endroits accessibles en transports publics à partir de n'importe quel lieu en Suisse.



Toutes les personnes qui n'ont pas de voiture le savent très bien. Les déplacements en transports publics peuvent vite devenir compliqués, surtout en dehors des centres urbains. L'infrastructure de transport helvétique permet certes beaucoup de choses, mais cela nécessite d'avoir une vision d'ensemble de l'offre, ce qui n'est pas toujours aisé.

C'est le constat qui a poussé Aubry Cholleton, un ingénieur romand, à développer Isochrone, une carte interactive qui montre tous les endroits accessibles en transports publics à partir d'un endroit donné, partout en Suisse.

Le fonctionnement est très simple. Il faut d'abord sélectionner un arrêt de départ, une date et une heure. Ensuite, il est possible de choisir le nombre de changements souhaités - de zéro à six - ainsi que la durée du trajet, allant de dix minutes à sept heures. Les endroits accessibles vont alors apparaître sur la carte. En cliquant sur chaque point, on obtient plus d'informations sur le trajet donné (heures de départ, correspondances, voies,...). Plus les changements sont nombreux et le trajet est long, plus la liste des endroits accessibles s'allonge.

Ingénieur chez Fairtiq, Aubry Cholleton a développé Isochrone pendant son temps libre, «par conviction personnelle et pour encourager l'utilisation des transports publics», indique-t-il. Bien que son employeur «encourage activement» ce type d'opérations, l'homme affirme ne pas avoir été payé pour cela.

«La raison principale qui m'a poussé à réaliser cet outil est avant tout un besoin personnel», raconte-t-il.

«Je vis sans voiture et j'aime aller en montagne pour pratiquer la randonnée et le ski. Pourtant, ce n'est pas toujours facile de repérer des endroits facilement accessibles en transports publics» Aubry Cholleton

Comme il se sentait limité par les interfaces existantes, l'ingénieur a décidé d'en développer une autre, plus facile à utiliser. «Cet outil permet aux personnes qui se déplacent en transports publics de découvrir des endroits facilement accessibles», résume-t-il. Les usages sont multiples: trouver un bon site de randonnée, mais également des lieux bien desservis en vue d'un futur déménagement, par exemple.

Isochrone s'adresse à la population dans son ensemble, assure Aubry Cholleton, qui réfléchit déjà à de futurs développements: «Je prévois de rajouter des fonctionnalités pour améliorer l'expérience de l'utilisateur final, en incluant par exemple des points d'intérêts ou des stations de ski directement sur la carte».

Ouvert et gratuit

Pour créer son outil, Aubry Cholleton a utilisé des informations accessibles, publiées sur un site appelé «opentransportdata.ch». «Il s'agit d'une plateforme qui recense toutes les données de transports publics en Suisse, de manière totalement ouverte», explique-t-il.

Le challenge principal a été de développer un système qui tourne dans le navigateur, poursuit l'ingénieur. «Pour ce faire, j'ai d'abord écrit une librairie open source. Cela m'a pris pas mal de temps, mais m'a permis de gagner la rapidité et la flexibilité nécessaires à une carte aussi dynamique», détaille-t-il.

«Les systèmes disponibles jusqu'à présent étaient assez lourds, ce qui limitait les usages» Aubry Cholleton

Au même titre que les données d'origine, Isochrone est totalement gratuit et accessible. Et cela ne va pas changer, assure son créateur: «Je veux garder l'outil gratuit et ouvert, tout comme le code source. Mon objectif, c'est que le plus de personnes possible puissent bénéficier de ses prestations et l'utiliser pour développer d'autres projets».