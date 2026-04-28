Une contribution de 30 francs minimum par billet d'avion sera instaurée (image d'illustration) Image: www.imago-images.de

Ils ont une idée pour faire baisser le prix du train en Suisse

L'initiative «Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables» est lancée ce mardi. Elle vise une taxe sur les billets d'avions pour financer les transports publics.

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Le comité actif-trafiC souhaite taxer les trajets en avions, pour renforcer les transports publics en Suisse. Pour ce faire, il a lancé mardi l'initiative «Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables».

Une contribution de 30 francs minimum par billet d'avion sera instaurée, proportionnelle à la distance et à la classe de vol. Selon le comité, les recettes attendues de cette taxe s’élèvent à environ 1,5 milliard de francs par an.

Au moins deux tiers de ce montant doivent être versés à la population sous forme de bons pour les transports publics, indique-t-il dans un communiqué. Le reste des recettes permettra de développer des liaisons ferroviaires «attractives et abordables» vers les pays limitrophes.

«L’initiative profitera financièrement à environ 90% de la population», souligne Martine Docourt, conseillère nationale (PS/NE), citée dans le communiqué. Et d'ajouter que la grande majorité de la population recevra davantage d’argent en bons qu’elle n’en dépensera en taxe. (jzs/ats)