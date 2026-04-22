Trafic CFF interrompu sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mercredi matin. Image: watson

Trafic CFF interrompu entre Yverdon et Neuchâtel

Suite à un accident de personne, le trafic est interrompu entre Bevaix et Boudry (NE). Des retards et des suppressions sont à prévoir.

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Le trafic est perturbé ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel.

Sur leur site, les CFF annoncent une interruption entre Bevaix et Boudry (NE). Un accident de personne en est à l'origine.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Des retards et des suppressions sont dès lors à prévoir. Les lignes IC5, IC51, IR57 et R13 sont concernées. La levée de la restriction est attendue vers 11 h.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure circulent via Berne. Ceux entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel circulent via Payerne. (jzs)