Trafic CFF interrompu sur la ligne Yverdon-Neuchâtel

Trafic CFF interrompu entre Yverdon et Neuchâtel
Suite à un accident de personne, le trafic est interrompu entre Bevaix et Boudry (NE). Des retards et des suppressions sont à prévoir.
Le trafic est perturbé ce mercredi matin sur la ligne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel.
Sur leur site, les CFF annoncent une interruption entre Bevaix et Boudry (NE). Un accident de personne en est à l'origine.
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch
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Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
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Des retards et des suppressions sont dès lors à prévoir. Les lignes IC5, IC51, IR57 et R13 sont concernées. La levée de la restriction est attendue vers 11 h.
Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure circulent via Berne. Ceux entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel circulent via Payerne. (jzs)
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