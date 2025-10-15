assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Transports

CFF: l'abonnement demi-tarif devrait disparaître

CFF: l&#039;abonnement demi-tarif pourrait disparaître
Clap de fin à venir pour l'abonnement demi-tarif.Image: Keystone

L'abonnement demi-tarif devrait disparaître

Swisspass prévoit la suppression de l’abonnement le plus populaire de Suisse. Quelque 3,3 millions de personnes l'utilisent aujourd'hui dans le pays.
15.10.2025, 09:3315.10.2025, 10:12

Tremblement de terre dans les transports publics en Suisse: l'abonnement demi-tarif devrait disparaître. La faîtière des transports publics Swisspass annonce au magazine de consommation K-Tipp sa suppression dans le cadre du lancement du nouveau système tarifaire «My Ride».

Les nouveaux tarifs des billets doivent être fixés courant 2026. Ils devraient être supérieurs aux prix demi-tarif, mais inférieurs au plein tarif actuel.

Cette nouvelle mesure dans les wagons-restaurants CFF dérange

Selon Swisspass, l'idée n'est pas d'augmenter les revenus, mais de «simplifier et numériser radicalement le système de prix à partir de 2027». Il s'agit également de rendre les transports publics plus attractifs vis-à-vis des autres modes de transports.

Helmut Eichhorn, directeur de la faîtière, explique à K-Tipp:

«Si le prix normal du billet est suffisamment bas, un automobiliste laissera plus volontiers sa voiture et prendra le train»

Du côté des entreprises de transports, ce changement ne devrait pas avoir d'impact sur les recettes. Quant aux pendulaires et autres usagers réguliers qui amortissent aisément le demi-tarif, ils risquent d'être perdants dans l'échange.

Pour rappel, l'abonnement coûte pour les adultes 190 francs par an, ou 170 francs en cas de renouvellement automatique. Pas moins de 3,3 millions d’usagers en ont aujourd'hui fait l'acquisition.

Un forfait mensuel

Selon K-Tipp, le système «My Ride» introduira un forfait mensuel de base avec des réductions croissantes sur les billets en fonction de la fréquence de trajet des usagers. En somme, plus ces derniers utilisent les transports publics, plus la réduction sera importante.

Les CFF ont un nouvel ennemi

Les montants des forfaits et des paliers de réduction n'ont pas été divulgués. Avec le nouveau système, le demi-tarif Plus, les billets dégriffés et les cartes multicourses devraient également passer à la trappe.

Le magazine alémanique relève qu'une suppression de ces abonnements ne nécessite pas de décision politique. Le choix appartient uniquement à la branche des transports publics. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
4
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
6 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
6
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
Beat Jans s'est exprimé sur la manifestation pro-palestinienne à Berne
Le ministre de la Justice a condamné fermement les violences survenues samedi dans la capitale suisse. Il appelle à une application stricte du droit pénal et n’exclut pas un durcissement législatif.
«La violence contre des personnes et des biens n’est pas acceptable pour exprimer une opinion», a déclaré le conseiller fédéral Beat Jans en marge d’une réunion du Conseil Schengen à Luxembourg. Il condamne fermement les violences survenues samedi à Berne lors d’une manifestation pro-palestinienne.
L’article