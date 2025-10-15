Clap de fin à venir pour l'abonnement demi-tarif. Image: Keystone

L'abonnement demi-tarif devrait disparaître

Swisspass prévoit la suppression de l’abonnement le plus populaire de Suisse. Quelque 3,3 millions de personnes l'utilisent aujourd'hui dans le pays.

Tremblement de terre dans les transports publics en Suisse: l'abonnement demi-tarif devrait disparaître. La faîtière des transports publics Swisspass annonce au magazine de consommation K-Tipp sa suppression dans le cadre du lancement du nouveau système tarifaire «My Ride».

Les nouveaux tarifs des billets doivent être fixés courant 2026. Ils devraient être supérieurs aux prix demi-tarif, mais inférieurs au plein tarif actuel.

Selon Swisspass, l'idée n'est pas d'augmenter les revenus, mais de «simplifier et numériser radicalement le système de prix à partir de 2027». Il s'agit également de rendre les transports publics plus attractifs vis-à-vis des autres modes de transports.

Helmut Eichhorn, directeur de la faîtière, explique à K-Tipp:

«Si le prix normal du billet est suffisamment bas, un automobiliste laissera plus volontiers sa voiture et prendra le train»

Du côté des entreprises de transports, ce changement ne devrait pas avoir d'impact sur les recettes. Quant aux pendulaires et autres usagers réguliers qui amortissent aisément le demi-tarif, ils risquent d'être perdants dans l'échange.

Pour rappel, l'abonnement coûte pour les adultes 190 francs par an, ou 170 francs en cas de renouvellement automatique. Pas moins de 3,3 millions d’usagers en ont aujourd'hui fait l'acquisition.

Un forfait mensuel

Selon K-Tipp, le système «My Ride» introduira un forfait mensuel de base avec des réductions croissantes sur les billets en fonction de la fréquence de trajet des usagers. En somme, plus ces derniers utilisent les transports publics, plus la réduction sera importante.

Les montants des forfaits et des paliers de réduction n'ont pas été divulgués. Avec le nouveau système, le demi-tarif Plus, les billets dégriffés et les cartes multicourses devraient également passer à la trappe.

Le magazine alémanique relève qu'une suppression de ces abonnements ne nécessite pas de décision politique. Le choix appartient uniquement à la branche des transports publics. (jzs)