Transports

Baisse des lignes CGN: les frontaliers en colère

En d
La ligne CGN entre Lausanne et Thonon-les-Bains est durement touchée (image d'archives).Keystone

Cette décision va «bouleverser la vie» des frontaliers

Le nombre de liaisons lacustres entre la Suisse et la France va drastiquement chuter dès décembre. De quoi affecter le quotidien de nombreux frontaliers, qui expriment leur colère.
14.10.2025, 10:1714.10.2025, 10:17

Il y aura nettement moins de bateaux entre la Suisse et la France: le 14 décembre prochain, l'entrée en vigueur d'un nouvel accord entre Vaud et les régions françaises voisines va fortement impacter la grille horaire de la CGN.

Face à d'importantes contraintes budgétaires, les agglomérations françaises avaient dans un premier temps refusé de prolonger l'entente sur un partage égal des coûts, rapporte la RTS. Vendredi, un compromis a finalement été trouvé: les liaisons aux heures de pointe seront maintenues en 2026, avec un financement toujours à parts égales. Mais l'offre globale sera adaptée.

La CGN a inauguré avec Maudet sa nouvelle ligne critiquée

Autrement dit, la fréquence des bateaux sera réduite sur plusieurs lignes. Celle entre Lausanne et Thonon-les-Bains est largement la plus touchée. En semaine, les traversées y seront réduites de moitié, tandis que le week-end la liaison sera tout bonnement supprimée.

Les offres entre Evian et Lausanne et entre Yvoire et Nyon sont également impactées, mais plus légèrement.

Craintes d'un report de trafic

Cette annonce a suscité une vague d'indignation chez les frontaliers, qui sont nombreux à emprunter quotidiennement ces lignes lacustres. Selon 24 heures, deux pétitions ont notamment récolté plus de 2000 signatures contre cette décision.

Pierre-Loïc Faury, porte-parole de l’Amicale des frontaliers, a faire part de sa colère au quotidien vaudois.

«Ces coupes vont bouleverser des vies. En tant que frontalier, vous avez un quotidien très réglé. Les gens sont angoissés de ce qui va arriver»
Pierre-Loïc Faury à 24 heures

Des actions publiques sont envisagées. Le porte-parole craint également un report des usagers de Thonon vers Evian. «Certains risquent même de reprendre la voiture et de faire le tour du lac, sur des routes et à des douanes déjà engorgées», prévient-il auprès de 24 heures.

Le patron de la CGN risque une pénurie sur Instagram

Selon Romain Pilloud, secrétaire général de la section vaudoise de l'Association transports et environnement, le phénomène pourrait également toucher le trafic de loisir. Il explique à la RTS:

«Le trafic de loisir génère toujours beaucoup de déplacements, alors on risque de voir un report conséquent du bateau vers la route, le week-end en particulier»
Romain Pilloud à la RTS

A noter que l'accord entre Vaud et les agglomérations françaises est transitoire. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent pour établir un nouveau cadre juridique et financier durable dès 2027. (jzs)

