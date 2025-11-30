Le PS suisse perd provisoirement sa coprésidente

A 38 ans, Mattea Meyer admet un épuisement profond et suspend sa présence au Parlement, confiante dans la solidité de son parti.

Plus de «Suisse»

La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière politique et ne participera pas à la session d'hiver. Sur Instagram, la Zurichoise évoque une «grande fatigue».

Dans un message publié dimanche sur le réseau social, Mattea Meyer dit avoir réalisé cet épuisement ces derniers jours. Elle a ressenti devoir tirer le «frein d'urgence»:

«C'est la seule façon pour moi de continuer à faire ce que j'aime tant – être conseillère nationale et coprésidente du PS Suisse»

Cette décision a été très difficile à prendre, poursuit la conseillère nationale, qui fera une pause dès maintenant et ne participera donc pas à la session d'hiver au Parlement, qui débute lundi.

La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière. Image: Anthony Anex

La jeune femme de 38 ans demande «du calme et du temps» pour se reposer dans son environnement privé. Dans le même temps, elle souligne que le PS peut compter sur une équipe solide pendant son absence. Elle se réjouit de pouvoir ensuite s'engager à nouveau pour une Suisse sociale. Le post ne précise pas quand cela interviendra.

Mattea Meyer est coprésidente du PS Suisse depuis 2020, en binôme avec Cédric Wermuth. L'Argovien a commenté le message de sa collègue avec un cœur, comme de nombreux autres followers. (jah/ats)