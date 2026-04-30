L’agrandissement de la gare de Lausanne est l'un des grands projets en cours. Image: KEYSTONE

Les CFF ont franchi des «étapes importantes» en 2025

L’Office fédéral des transports (OFT) fait le point sur les projets ferroviaires en Suisse. Il relève qu'une redéfinition des priorités est nécessaire.

Plus de «Suisse»

Les entreprises ferroviaires suisses ont franchi l'année dernière des «étapes importantes» dans l'aménagement du réseau ferré, selon le dernier rapport sur l’avancement des travaux publié jeudi par l’Office fédéral des transports (OFT). Celui-ci rappelle qu'il faut prioriser les projets pour des raisons économiques.

Actuellement, quelque 300 projets liés à l'infrastructure ferroviaire sont au stade de l’étude de projet ou de réalisation. L'OFT publie chaque année un rapport sur l'avancement de ces travaux.

En Suisse romande, le plus grand projet du programme d’aménagement ZEB (Futur développement de l’infrastructure ferroviaire) est l’agrandissement de la gare de Lausanne. «L’année dernière, les CFF ont entamé les travaux principaux à divers endroits dans et autour de la gare», note l'office dans son communiqué.

A la gare de Fribourg, les CFF ont inauguré le deuxième passage inférieur pour piétons.

«Redéfinir les priorités»

Le Conseil fédéral souhaite perfectionner progressivement le réseau ferré, pour cela «il est toutefois nécessaire de redéfinir les priorités des projets pour des raisons financières».

Fin janvier, le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de ce projet, il est en cours d'élaboration et devrait être adopté en juin. A noter que le rapport annuel de l'OFT ne tient pas encore compte de cette redéfinition des priorités, indique-t-il. (jzs/ats)