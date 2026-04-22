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Suisse Tourisme envahit les écrans des gares CFF

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Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
source: suisse tourisme
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Pourquoi des lieux suisses «méconnus» s'affichent dans les gares CFF

Une campagne de Suisse Tourisme vise à mettre en valeur plusieurs sites helvétiques d'importance nationale. Le projet fait la part belle à cinq lieux romands.
22.04.2026, 20:5122.04.2026, 20:51

L'emblématique pont de Saint-Ursanne (JU) à la gare de Zurich ou l'abbatiale de Romainmôtier dans celle de Bâle: la dernière campagne de Suisse Tourisme met en avant plusieurs lieux considérés comme «méconnus» dans les grandes gares de Suisse.

«Cap sur des lieux magiques!», de son nom, veut pousser «la population suisse à explorer la richesse du pays hors des sentiers battus» et révéler «le potentiel touristique» des sites promus, explique l'organisation dans son communiqué. Pour ce faire, elle a sélectionné quinze lieux figurant à l'inventaire fédéral ISOS, qui recense les quelque 1200 «sites construits d’importance nationale».

Analyse
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La liste fait notamment la part belle à la Suisse romande avec cinq localités à l'honneur:

  • Saint-Ursanne (JU)
  • Romainmôtier (VD)
  • Tayveyanne (VD)
  • Auvernier (NE)
  • Lessoc (FR)

Leurs images sont actuellement projetées sur pas moins de 53 écrans dans le pays. Selon le Quotidien Jurassien, ils sont situés dans les gares d'Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brigue, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Saint-Gall, Winterthour, Zoug et Zurich.

Un «climat instable» pour le tourisme

La campagne court jusqu'au 26 avril prochain. «Dans un contexte international marqué par des incertitudes géopolitiques et un climat instable pour le tourisme, notamment en lien avec le conflit armé en Iran, le micro-tourisme pourrait gagner du terrain ce printemps», écrit l'organisation dans son communiqué.

«Suisse Tourisme met en valeur un patrimoine souvent méconnu, avec la volonté de transformer ces sites en sources d’inspiration pour le voyage de proximité».

Et d'ajouter: «Cette approche poursuit le travail initié avec les campagnes des années précédentes, dont le but était d’élargir le regard porté sur la Suisse en tant que destination touristique dans l’ère post-Covid-19.» (jzs)

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