Comment les trafiquants d'êtres humains infiltrent l'agriculture suisse

La traite des êtres humains n'épargne pas l'agriculture suisse. Voici comment fonctionne le système.

Henry Habegger / ch media

Si certains secteurs comme la construction ou la gastronomie sont régulièrement contrôlés par les autorités du marché du travail et les commissions paritaires des partenaires sociaux, l'agriculture a tendance à échapper à toute surveillance. En effet, les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à la loi sur le travail.

Le travail dit «au noir» existe sous différentes formes. Certains travailleurs clandestins s'échinent pendant des décennies dans des fermes pour des salaires très bas. Certains paysans en profitent parce qu'ils ne trouvent pas d'autres aides, ou du moins pas à un coût aussi avantageux. Dans le domaine, il y a parfois une sorte d'omerta.

Là derrière se cache en vérité tout un système qui fournit aux agriculteurs les travailleurs nécessaires à la récolte. On parle de «traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail». Comme dans le bâtiment par exemple, la juxtaposition de sous-contractants douteux dans l'agriculture permet de dissimuler sciemment les responsabilités, de frauder les assurances sociales et d'exploiter la main-d'œuvre.

Des pousseurs de personnes comme sous-traitants

Alexander Ott, chef de la police des étrangers de Berne, sait parfaitement comment se déroule ce type d'exploitation. Le schéma est le suivant: un maraîcher qui a besoin d'aide pour sa récolte s'adresse à une tierce personne, par exemple un Roumain dont la «société» n'est enregistrée nulle part, mais qui est actif sur Internet. Le paysan et le sous-contractant conviennent ensemble d'un prix pour la prestation souhaitée.

Le sous-traitant organise par ses propres canaux le personnel nécessaire, en général des compatriotes qui viennent en Suisse pour la période de récolte. S'ils sont citoyens de l'UE ou de l'AELE, ils peuvent travailler ici dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes (procédure d'annonce et d'autorisation). Souvent, les personnes concernées ne sont pas déclarées et ne paient pas de cotisations de sécurité sociale, d'impôts, etc.

Le salaire horaire que le sous-traitant facture à l'agriculteur pour les ouvriers de la récolte est peut-être de dix francs. Ensuite, les ouvriers reçoivent leur salaire du sous-traitant, qui se dégage une marge importante. «Le sous-contractant paie en espèces, sans reçu», explique le chef de la police des étrangers.

Ces «entreprises» qui proposent du personnel apparaissent et disparaissent, selon Alexander Ott, imbriquées avec des «sous-traitants».

«Elles changent de nom et de numéro de téléphone, grâce aux portables prépayés. Leurs documents aussi changent constamment, et ils ne sont presque plus contrôlés» Alexander Ott

Alexander Ott travaille actuellement avec l'Association suisse des services des habitants (ASSH) sur un concept de formation et de perfectionnement afin d'améliorer les contrôles sur l'ensemble du territoire en sensibilisant le personnel des services des habitants à la reconnaissance des caractéristiques des faux.

«Les faux documents ou les documents qui n'appartiennent pas aux personnes sont très en vogue, et certains services des habitants n'ont aujourd'hui ni les connaissances ni les moyens de détecter ces abus» Alexander Ott

Un salaire brut de 3420 francs

En théorie, l'herbe est plus verte dans l'agriculture. Selon les directives salariales de l'Union suisse des paysans, le salaire mensuel brut est de 3 420 francs par mois pour les travailleurs saisonniers. Dans de nombreux cantons, le temps de travail hebdomadaire est de 55 heures, ce qui donne un salaire horaire d'environ 15 francs, sachant que 33 francs par jour ou 990 francs par mois peuvent être déduits pour la nourriture et le logement. Les cotisations aux assurances sociales doivent également être payées pour les sans-papiers. En théorie du moins.

Les chiffres sont rares. En 2015, le Conseil fédéral estimait dans un rapport le nombre de sans-papiers dans l'agriculture entre 3000 et 6000 personnes. Edgar Kupper, directeur de l'Union des paysans soleurois, s'y est opposé récemment dans le Solothurner Zeitung. Selon lui, le service cantonal du travail a contrôlé la branche il y a deux ans et n'a constaté aucun abus, ni en ce qui concerne le travail au noir ni en ce qui concerne les contrats de travail normaux.

Dans son travail de master à la Haute école bernoise des sciences agronomiques, forestières et alimentaires enregistré en 2023, Guillaume Rosset est arrivé à la conclusion que le travail au noir dans l'agriculture n'est pas contrôlé.

L'une des raisons est que la loi sur le travail ne s'applique pas. La plupart des services de contrôle des cantons n'interviennent qu'en cas de soupçon concret de fraude ou de dénonciation. Ils ont également tendance à appliquer des critères plus cléments dans l'agriculture, car les agriculteurs ont tendance à ne pas se porter très bien économiquement parlant et à s'auto-exploiter.

Guillaume Rosset a pu s'entretenir avec une poignée de travailleurs non-déclarés dans le cadre de son travail de master. Trois d'entre eux étaient originaires d'Afrique subsaharienne, deux des Balkans. Trois travaillaient dans la viticulture, un dans l'industrie laitière, un dans différents secteurs à la fois.

Certains travailleurs clandestins oeuvrent pendant des dizaines d'années dans des fermes pour de bas salaires, en se débrouillant comme ils peuvent. Le magazine K-Tipp a récemment rapporté le cas d'un Kosovar qui, durant 35 ans, a effectué la plupart des travaux d'étable dans des fermes suisses sans permis de travail ni de séjour. Il n'a jamais eu de vacances payées, et lorsqu'il tombait malade, il ne recevait pas de salaire.

En 2023, il a été expulsé du pays après un contrôle de police, sans que son dernier salaire ne lui soit versé. Le paysan aurait justifié cela par le fait qu'il devait payer l'amende qu'il avait reçue pour travail au noir. Le Kosovar a déclaré à K-Tipp que le paysan l'avait «chassé de la ferme comme un chien.»