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Tremblement de terre

Des séismes artificiels seront déclenchés au Tessin

KEYPIX - The interior of the BedrettoLab side tunnel where research work is carried out. The Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) has built a 120-meter-long side tunnel in the BedrettoLa ...
Intérieur du BedrettoLab à Bedretto, dans le Tessin, où des chercheurs de l’EPFZ étudient les failles sismiques dans le cadre du projet européen FEAR pour mieux comprendre et anticiper les tremblements de terre.Keystone

Des séismes artificiels seront déclenchés au Tessin

Dès lundi, des chercheurs de l’EPFZ vont provoquer des tremblements de terre contrôlés dans le laboratoire souterrain de Bedretto, dans le Tessin, afin d’étudier les mécanismes à l’origine des séismes et améliorer leur compréhension.
18.04.2026, 11:2618.04.2026, 11:27

Dans un laboratoire souterrain de Bedretto (TI), des chercheurs provoquent des séismes artificiels. Les expériences menées dans ce lieu débuteront lundi, ont indiqué les responsables à Keystone-ATS.

Pendant plusieurs jours, des scientifiques injectent de l'eau dans une faille située entre deux couches rocheuses au «BedrettoLab», un laboratoire de recherche de l'EPFZ installé dans l'ancienne galerie de construction de Bedretto du tunnel de la Furka. L'objectif est de mettre les blocs rocheux en mouvement et de provoquer ainsi un tremblement de terre.

Pour cette expérience, les chercheurs augmentent progressivement la pression jusqu’à ce qu’un séisme de magnitude 1 se produise ou jusqu’à ce que 2000 mètres cubes d’eau aient été injectés dans la roche.

Le bouton sera actionné à Zurich

Selon l'évaluation des risques, un séisme de magnitude 1 ne devrait pas causer dommages importants, indique le site web du projet. Des dommages «très mineurs» à proximité de l'expérience sont toutefois possibles. Des dommages importants aux tunnels ne seraient à craindre qu'à partir d'une magnitude de 2,5. La probabilité que cela se produise est estimée à environ 1%.

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Selon les chercheurs, la probabilité qu'un séisme cause des dégâts en dehors du tunnel de Bedretto est de 1 sur 10 000. Il s'agit d'une probabilité nettement inférieure à celle qu'un séisme naturel, survenant durant la même période, soit ressenti ou cause des dégâts dans la région.

Néanmoins, aucune personne ne se trouve dans le tunnel pendant l'expérience. L'expérience est déclenchée depuis Zurich.

Prédire les tremblements de terre

Grâce aux mesures effectuées directement au point d'origine d'un séisme, l'équipe de recherche souhaite répondre à des questions fondamentales. Il s'agit notamment de savoir ce qui se passe immédiatement avant un séisme et ce qui met fin à un tel événement.Il s'agit notamment de savoir ce qui se passe immédiatement avant un séisme et ce qui met fin à un tel événement.

Les chercheurs espèrent que ces données permettront d'améliorer la prévision des séismes. Malgré des décennies de recherche, aucun signal de prévision fiable n'a encore été trouvé, remarquent-ils.

«Comme nous n’avons pas le temps d’attendre qu’un séisme se produise à nouveau exactement au bon endroit, nous le déclenchons nous-mêmes», a déclaré Stefan Wiemer, de l’EPFZ et du Service sismologique suisse, lors d’une présentation en septembre dernier.

Le projet, baptisé «Fault Activation and Earthquake Rupture» (FEAR), bénéficie d'un financement de 14 millions d'euros du Conseil européen de la recherche (CER). (tib/ats)

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