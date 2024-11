Le président de l'UDC, Marcel Dettling, a trouvé un nouvel cheval de bataille. Keystone

L'UDC est prêt à «sacrifier» les rentes de veuves à une condition

Le Conseil fédéral veut supprimer les rentes de veuve à vie. Pour l'UDC, cette adaptation était attendue depuis longtemps. Mais le président du parti n'acceptera la réforme que si, en contrepartie, la rente AVS des personnes mariées est augmentée. Bras de fer en vue.

Elia Arianna Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le 11 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg a jugé que l'inégalité de traitement des veufs et des veuves en Suisse était discriminatoire et qu'elle devait par conséquent être adaptée. Le Conseil fédéral a suivi cette recommandation et a adopté une réforme de la rente de survivant de l’AVS à l'intention du Parlement.

Désormais, les veufs et les veuves recevront une rente jusqu'aux 25 ans du plus jeune enfant. Jusqu'à présent, les veufs ne touchaient une rente que jusqu'aux 18 ans du plus jeune enfant, tandis que les veuves recevaient une rente à vie.

La réforme a été largement approuvée par les partis bourgeois. L'UDC a d'abord salué l'adaptation dans son intégralité. Les Verts et le PS ont rejeté les projets de réforme et ont demandé une augmentation des rentes de veuf au lieu de l’écrêtement des rentes de veuve.

L'acceptation de la réforme permettra d'économiser environ 350 millions de francs en 2030. A long terme, ce montant pourrait atteindre un milliard de francs. Outre le PS, qui dénonce une coupe au couteau dans la politique sociale, cela dérange désormais aussi l'UDC.

L'UDC retourne sa veste

Le président de l'UDC, Marcel Dettling, a déballé son sac dans le Blick en critiquant la réforme du Conseil fédéral. Le parti n'approuvera pas la réforme sans condition, dit-il, estimant que le Conseil fédéral devrait d'abord économiser ailleurs au lieu d'économiser sur le dos des veuves.

«L'Etat donne des tas d'argent à l'étranger et veut économiser chez lui, c'est normal que la population soit en colère» Marcel Dettling blick

L'UDC se dit prête à réformer la rente de veuve, mais elle exige une contrepartie à sa révision. «La rente de veuve offre une protection dans le mariage que nous ne devons pas affaiblir unilatéralement», souligne le président du parti.

Qui est Marcel Dettling? Analyse Voici le nouveau président de l'UDC Suisse

L'argent de l'UDC n'est toutefois pas tout à fait celui de la gauche. Pour Dettling, c'est la famille traditionnelle qui doit primer: des parents mariés avec des enfants, avec des rôles clairement répartis.

Relever le plafond des couples mariés

Pour atténuer les conséquences, Dettling a une idée concrète: il veut relever le plafond des couples mariés dans l'AVS:

«Nous proposons d'adapter les rentes de veuve si, en contrepartie, le plafond des couples mariés dans l'AVS est porté à 175% au moins. Le mariage sera ainsi mieux protégé» Marcel Dettling blick

Actuellement, les couples mariés reçoivent au maximum 150% d'une rente vieillesse, soit 3675 francs par mois au maximum. Les concubins, quant à eux, profitent de deux rentes individuelles qui peuvent atteindre ensemble jusqu'à 4900 francs - une inégalité que Marcel Dettling souhaite corriger.

L'UDC n'est pas le seul parti à vouloir adapter le plafond. Le Centre s'engage, lui aussi, pour une augmentation et demande même sa suppression complète par le biais d'une initiative populaire.

A propos de Marcel Dettling: Voici ce que le patron de l'UDC trouve séduisant chez Trump

Pour Marcel Dettling, cette revendication offre un point de départ pour ce changement et envoie un «signal à la population». Au lieu de miser uniquement sur des mesures d'économie, «la situation des familles doit également être améliorée de manière ciblée, ce qui pourrait renforcer l'attractivité du mariage en tant que modèle de vie».

Le PS opposé aux arguments de l'UDC

Un autre UDC d'importance, le chef de groupe aux Chambres Thomas Aeschi, présentera cette proposition la semaine prochaine à la commission compétente, celle de la santé et des affaires sociales. Si la proposition de l'UDC n'aboutit pas, l'affaire sera suspendue jusqu'à l'initiative du Centre sur la pénalisation du mariage, a déclaré Marcel Dettling.

Le PS rejette la proposition de l'UDC. Comme l’a expliqué Samira Marti, co-présidente du groupe parlementaire PS, au Blick, il est certes positif que l'UDC s'intéresse désormais à la politique sociale, mais elle estime inacceptable d'opposer les veuves et les couples mariés. Pour Samira Marti, l'UDC utilise les veuves comme des pions «facilement sacrifiables» dans ce «marchandage».

«Le PS refuse de participer à ce jeu» Samira Marti, conseillère nationale (PS/BL)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich