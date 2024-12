Université de Lausanne, 3 mai 2024. Image: KEYSTONE

Les profs propalestiniens de l’Uni de Lausanne ripostent face au rectorat

Suite à des dépôts de plaintes et, a appris watson, des enquêtes administratives, un collectif d'enseignants de l'Université de Lausanne se dote d'une association en vue de répliquer.

Plus de «Suisse»

Mis sous pression par le rectorat, les professeurs apparus en première ligne des mobilisations propalestiniennes du printemps dernier à l’Université de Lausanne (Unil) lancent la riposte. Une nouvelle association s'apprête à voir le jour à l’initiative d’un «collectif informel» de professeurs et de maîtres de recherche de l’Unil et de l’EPFL, a appris watson.

A cette fin, une assemblée générale est convoquée mercredi 11 décembre pour voter les statuts de l’association. Son but est de «défendre la liberté académique et de promouvoir la démocratie et la solidarité au sein des Hautes Ecoles établies dans le canton de Vaud et au-delà». La réunion se tiendra dans le bâtiment Geopolis de l’Unil, où un mouvement d’occupation étudiant en faveur des Gazaouis, bombardés par Israël à la suite du 7 Octobre, avait élu domicile avant d’être contraint de quitter les lieux.

Démarche politique et juridique

Parmi les signataires appelant à la création de cette association, on trouve les professeurs Olivier Fillieule et Bernard Voutat, désormais professeur honoraire, la maîtresse d’enseignement et de recherche à l’EPFL Julia Steinberger, ainsi que le professeur invité Joseph Daher, tous engagés dans le mouvement universitaire de défense du peuple palestinien.

La création de cette association peut être appréhendée comme un geste à la fois politique et juridique. Elle apportera probablement un soutien aux personnes s’estimant inquiétées par le rectorat. En effet, plusieurs actions sont en cours. Elles témoignent de la détermination de la direction universitaire, accusée de mollesse lors de l'occupation du mois de mai, de ne pas laisser sans réponse des actions propalestiniennes pouvant à ses yeux enfreindre la loi.

La liste qui a scandalisé

L’Unil a ainsi procédé à des dénonciations pénales auprès du ministère public du canton de Vaud (MPV), apprenait-on mi-septembre via la RTS. Certaines portent sur des dommages à la propriété (tags, déprédations de bâtiments). Mais la plus importante fait suite à la publication, par un «collectif Unil-Palestine» anonyme, d’un rapport contenant une liste nominative de professeurs de l’Université de Lausanne, accusés d’entretenir des partenariats avec des facultés israéliennes.

Révélée fin mai par Le Temps, cette information a scandalisé en ce qu’elle mettait au jour une pratique interprétée comme un acte de délation, doublé d’une possible mise en danger des personnes citées. Des membres du personnel enseignant de l’Unil ont-ils pris part à ce rapport anonyme? Le MPV répondra peut-être à cette question. Joint par watson, il renseigne sur la procédure en cours:

Trois plaintes instruites par le ministère public vaudois «Le Ministère public confirme avoir ouvert deux procédures pénales sur la base d’une dénonciation de l’Unil relative à la publication d’une liste des professeurs en lien avec Israël et sur la base d’une plainte pénale de l’Unil pour dommage à la propriété. Une troisième procédure pénale est en cours à la suite d’une dénonciation de tiers concernant les slogans et propos tenus lors de l’occupation (réd: propalestinienne, en mai, de l'Unil). Toutes trois sont en cours d’instruction au Ministère public d’arrondissement de Lausanne.» Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois

Indigné par un article de presse

Ensuite, un article de 24 Heures daté du 16 novembre, où le nom de Joseph Daher, professeur invité de l’Unil, est cité, a semble-t-il indigné le «collectif informel» à l’initiative de la création de l’association en défense de la «liberté académique». «Daher ne fait apparemment pas de distinction entre ses rôles de militant et d’enseignant», est-il écrit dans l’article. Avec d'autres professeurs, Joseph Daher a encadré la mobilisation étudiante propalestinienne de mai dernier à l’Unil.

Dans un droit de réponse ajouté le 2 décembre à l’article du quotidien vaudois, le mis en cause écrivait, notamment: «Depuis le début de mon enseignement à l’Unil, je n’ai jamais reçu aucune plainte sur la qualité de mon travail. Mon expertise est reconnue en Suisse et au niveau international.»

«Une menace profonde»

Une partie des arguments figurant dans ce droit de réponse se retrouve dans l’invitation lancée la semaine dernière à l’ensemble des enseignants de l’Unil en vue de constituer l’association précitée. Il y est fait référence aux «recommandations de Gina Romero, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la liberté de rassemblement et d’expression». Laquelle écrivait en octobre 2024, en soutien aux mobilisations propalestiniennes:

«La répression brutale du mouvement de protestation universitaire (y compris en Suisse) constitue une menace profonde pour les systèmes et les institutions démocratiques.» Gina Romero, rapporteuse spéciale de l’ONU

Enquêtes administratives

Enfin, des enquêtes administratives déclenchées par le rectorat sont en cours, a appris watson. Les personnes visées seraient des collaborateurs de l'UNIL ayant participé aux actions pro-palestiniennes. Il leur serait reproché d'éventuels manquements à leurs obligations contractuelles. Les sanctions peuvent aller du blâme à la rupture de contrat.

«Motifs fallacieux»

Cette personne enseignant à l’Unil a reçu l’invitation à l’assemblée générale qui aura lieu ce 11 décembre. Voici ce qu'elle pense de cette initiative:

«Je suis évidemment favorable à la liberté associative et à la liberté académique, c’est primordial dans un régime démocratique. Sauf qu’il n’en va pas ici de la liberté académique. Les motifs invoqués par les personnes appelant à la création de cette association sont, selon moi, des motifs fallacieux qui leur permettent de se victimiser. Or, il est tout à fait normal que des poursuites pénales soient engagées contre les auteurs du rapport anonyme dressant une liste de noms de professeurs. Cela les met en danger.» Une personne enseignant à l'Unil

La création de l'association est-elle un baroud d’honneur, traduit-elle une fébrilité ou annonce-t-elle le retour en grâce de professeurs s’estimant injustement traités par les autorités universitaires? Dans cette affaire, il s'agit d'éviter l'écueil de la censure, tout en rappelant la responsabilité individuelle et donc l'honnêteté intellectuelle des dépositaires du savoir académique.