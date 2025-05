Visions surréaliste, le Conseiller d'état valaisan Christophe Darbellay, avec devant lui la presse, et derrière, la coulée d'une dimension jamais vue. Keystone

Catastrophe de Blatten: le point sur la journée de jeudi

La situation reste tendue dans la vallée du Lötschental. On fait le point avec les infos du jour.

Plus de «Suisse»

Alors que le village de Blatten (VS) a été enseveli, et qu'un lac artificiel s'est formé à cause des débris, une conférence de presse alarmante s'est tenue jeudi soir. On fait le point sur la situation.

Que va-t-il se passer?

Les experts s'attendent à un débordement vendredi matin des eaux de la Lonza, bloquées à Blatten (VS) après l'éboulement du glacier de Birch. Tout est mis en oeuvre pour une éventuelle évacuation dans les villages en aval.

Le lac créé par le dépôt des éboulis se remplit rapidement. Le niveau montait de 80 centimètres par heure jeudi après-midi. Un débordement pourrait inonder la vallée en contrebas dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi.

L'Organe de contrôle et de conduite de l'Etat du Valais (OCC) a indiqué:

«Ce phénomène pourrait provoquer des laves torrentielles en aval. L’Etat-major régional et les forces d’intervention de Gampel-Steg se tiennent prêts à évacuer la population à titre préventif.»

«Ce scénario est hautement improbable, mais nous avons choisi de tenir compte du principe de précaution», a résumé, lors de la conférence de presse jeudi à Ferden (VS), Stéphane Ganzer, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport.

La rivière bloquée par les roches a formé un lac près de Blatten. Keystone

Quelle est la situation sur le sommet?

De grosses instabilités sont également toujours constatées sur le Petit Nesthorn, la montagne qui surplombe Blatten. Elles concernent plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roche qui continuent de se décrocher.

Le Petit Nesthorn défiguré. Keystone

Des risques de laves torrentielles sont présents tant en rive gauche qu’en rive droite de la vallée, a relevé Christian Studer du service des dangers naturels devant les médias. Durant la journée de jeudi, des géologues et glaciologues ont survolé la zone à plusieurs reprises.

L'armée s'apprête à intervenir

Des représentants de l'armée suisse ont intensifié leurs préparatifs à proximité immédiate de la zone d'intervention. Le divisionnaire Raynald Droz a confirmé:

«Pour des raisons de sécurité, l'armée et les forces civiles ne peuvent pas encore intervenir dans la zone sinistrée. Nous ne voulons risquer la vie de personne.»

Afin de pouvoir intervenir rapidement, l'armée prépare déjà depuis mercredi à Tourtemagne des pompes à eau, des excavatrices et d'autres moyens de déblaiement lourds ainsi que du matériel d'éclairage, a confirmé le divisionnaire Droz.

L’armée est prête «à engager rapidement ses forces selon les directives des autorités civiles, dès que la situation le permettra et que des tâches lui auront été assignées.» Cinquante-trois militaires sont d'ores et déjà en Valais. Leur nombre pourrait rapidement passer à 100-120, selon le divisionnaire Droz.

Mercredi, l’OCC avait demandé du soutien pour des pompes, des engins de déblaiement et d’évacuation des gravats ainsi que pour des mâts d’éclairage et sollicité du transport aérien pour acheminer ces moyens. La protection civile est également engagée.

Y a-t-il des victimes?

Le village du Lötschental a été presque entièrement enseveli depuis mercredi après-midi, tout comme Ried, toujours sur la commune de Blatten. Antoine Jacquod, l’adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire de l’Etat du Valais, a dit à Keystone-ATS:

«Les habitations qui n'ont pas été immédiatement touchées sont désormais inondées»

Par mesure de sécurité, onze habitants de Wiler et cinq de Kippel ont été évacués mercredi soir à titre préventif. Onze autres l'ont été à Flaflerap.

Les militaires doivent attendre que les conditions s'améliorent pour intervenir. Keystone

L'habitant de la région âgé de 64 ans, qui se trouvait dans la zone de l'éboulement, est toujours porté disparu. Les recherches à l'aide de caméras thermiques et l'engagement de trois chiens de sauvetage n'ont jusqu'à présent pas donné de résultat. Celles-ci ont été provisoirement interrompues dans l'après-midi, en raison de l’instabilité persistante de la masse.

La zone reste fermée

Afin de réduire, au maximum, les conséquences d’un éventuel débordement, les autorités ont choisi d’augmenter la zone tampon du barrage de Ferden qui était déjà, la semaine dernière, de 900 000 mètres cubes.

Les pelleteuses sont prêtes, mais le terrain est encore trop instable. Keystone

La route cantonale de Goppenstein en direction de Blatten reste quant à elle fermée à toute circulation jusqu’à nouvel ordre, excepté pour les résidents et les véhicules d’intervention.

Un grand mouvement citoyen

Comme mercredi après-midi et en soirée, le Conseil d’Etat valaisan s'est rendu en nombre dans le Lötschental. Franziska Biner, Stéphane Ganzer, Christophe Darbellay et le président du Gouvernement Mathias Reynard se sont rendus sur place, a l'instar du Conseiller aux Etats haut-valaisan Beat Rieder. La Présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, est attendue vendredi.

La Chaîne du Bonheur a activé son fonds dédié aux catastrophes en Suisse. Face à l'ampleur des destructions et aux besoins qui s'annoncent conséquents, elle appelle aux dons pour les sinistrés de Blatten.

De leur côté, Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse mettent conjointement à disposition un montant de 400'000 francs pour apporter un soutien là où les besoins sont les plus urgents. (ats)