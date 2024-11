Eboulement en Valais: la route entre Sierre et Zinal fermée une semaine

La chute de pierres s'est produite à la sortie du tunnel. Keystone

La route entre Sierre et Zinal va être fermée pendant une semaine, suite à un éboulement devant un tunnel dans le val d'Anniviers.

La route principale reliant Sierre à Zinal (VS) dans le val d'Anniviers n'est plus praticable. Un éboulement devant le tunnel de Pontis entre Niouc et Vissoie s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Une déviation est en place via Chalais et Vercorin et devrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine

«La chute de pierres s'est produite à la sortie du tunnel. Un bout de la falaise, qui est connue pour être instable, s'est effondré. Les premières mesures ont été prises et des travaux de purge sont en cours afin de sécuriser la route et permettre aux entreprises de venir déblayer. Un filet de sécurité provisoire sera installé sur la paroi à la sortie du tunnel et la route devrait rouvrir au milieu de la semaine prochaine.» Le chef du service de la mobilité, Vincent Pellissier

Un seul accès

«Le canton, qui est en charge des travaux, met tout en oeuvre pour que la route rouvre le plus rapidement possible, soit avant le début de la saison d'hiver», qui débute à la fin du mois, précise aussi le président de la commune d'Anniviers David Melly.

Keystone

Avec cet éboulement, le val d'Anniviers n'est désormais accessible que par la route passant par Chalais et Vercorin. «Le troisième accès est fermé depuis environ un an en raison d'un glissement de terrain pour lequel des travaux devisés à 4 millions sont prévus», rappelle Vincent Pellissier. (sda/ats)