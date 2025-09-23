ciel couvert12°
Val-d'Illiez: il veut faire renaître les Thermes Parc

Une vue sur les installations &quot;Thermes Parc&quot; les Bains de Val-d&#039;Illiez ce vendredi 11 octobre 2019 a Val-d&#039;Illiez en Valais. Le centre thermal valaisan est actuellement ferme et do ...
Une association veut faire renaître les Thermes Parc au Val-d'Illiez (VS).Image: KEYSTONE

Il veut faire renaître ces bains valaisans

Au Val-d'Illiez (VS), un habitant veut ressusciter les Thermes Parc. Il attend de pouvoir présenter son projet au conseil municipal.
23.09.2025, 16:3523.09.2025, 16:35

Les Thermes Parc de Val-d'Illiez sont fermés depuis 2019. Un habitant de la région veut se battre pour les remettre en service. Il en appelle à des soutiens financiers tous azimuts pour une réouverte souhaitée en 2027.

Via l’association pour la réouverture des Bains de Val-d’Illiez qu'il a fondée en 2024, Gérard Planche vise à créer une coopérative citoyenne, regroupant «des investisseurs et l'actionnariat populaire.» Cette nouvelle structure vise à remettre aux normes les infrastructures thermales, rénover l’hôtel existant et à rétablir l’équilibre financier a confirmé mardi l'intéressé, revenant sur une information de la veille de Radio Chablais et du Nouvelliste.

Les Bains de Val-d&#039;Illiez sont ferm
Une association veut remettre en service les Thermes Parc.Keystone

L'association vise quatre objectifs soit: évaluer les coûts de rénovation des bains, de l'hôtel et des restaurants; rechercher des financements durables et monter une structure de gestion pérenne; créer des synergies avec les acteurs économiques locaux et imaginer un modèle de fonctionnement écologique et équitable.

Un projet à 40 millions de francs

En juin 2024, des étudiants de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ont livré une étude pour relancer le site thermal. Le projet est estimé à 83 millions de francs pour une rentabilité annuelle de 10%. L'idée tenait dans la création d'un complexe «4 étoiles» regroupant bains thermaux, hôtel, spa et restaurants.

Selon Gérard Planche, «il faudrait six mois de travail et 1 million de francs pour remettre le centre thermal en état et une année de travaux ainsi que 20-25 millions de francs pour terminer l’hôtel.

«Mon idée, ce n'est pas de créer un "4 étoiles" mais une auberge de jeunesse et un établissement de moyenne gamme»
Gérard Planche

Sans la création d'un bâtiment supplémentaire, le budget atteindrait 40 millions de francs. «J'ai déjà eu plusieurs contacts avec le président de la commune, Ismaël Perrin. J'attends une invitation de sa part à présenter mon projet au conseil municipal», précise encore Gérard Planche.

Nouveau rebondissement dans l'affaire des Bains d'Ovronnaz

Les quatre sociétés en lien avec les Bains de Val-d'Illiez ont été déclarées en faillite, en 2019. La question de la propriété de la source d'eau chaude continue encore aujourd'hui de diviser la commune et Richard Cohen, le propriétaire des Thermes Parc. Sur ce point, Gérard Planche soutient l'idée «d'une source appartenant à la collectivité publique.» (jzs/ats)

