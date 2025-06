Intempéries: La situation reste délicate dans le Haut Val de Bagnes

En fin de journée lundi, les autorités communales rencontreront une délégation du Conseil d’Etat. Plus tard dans la soirée, le Conseil municipal et la délégation du Conseil d’Etat doivent se rendre à Lourtier pour échanger avec un groupe de citoyens du Haut Val de Bagnes.

Une séance s’est tenue lundi matin avec des représentants de l'Armée et du canton afin de discuter d’une potentielle aide pour favoriser une solution rapide d’accès entre Champsec et Lourtier. La faisabilité des variantes est en cours d’analyse.

«Le scénario du pire est également évalué par les spécialistes afin de mettre à jour la carte des dangers et ainsi d’y voir plus clair dans les futures variantes d’accès malgré les incertitudes qui demeurent.»

Sur son site, la commune indique que les machinistes continuent de curer le torrent. D’importants moyens sont engagés. Par précaution, plusieurs points bas entre Champsec et Sembrancher sont surveillés et curés au besoin pour éviter toute accumulation et débordement.

La situation restait délicate lundi dans le Haut du Val de Bagnes (VS), touché depuis le début du mois par de fortes pluies et des coulées importantes charriant des gravats. Les données GPS démontrent une accélération des glissements, atteignant par endroits jusqu’à 2 mètres par jour.

La «pleine lune des fraises» sera très belle

Les jours se rallongent et l'on passe de plus en plus de temps dehors. Sur son balcon, au bord du lac ou dans un parc, on aura vite une occasion de lever les yeux au ciel.

La pleine lune se lèvera dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin 2025, et atteindra son apogée exacte à 09h43 (heure suisse) le 11 juin. En Suisse romande, elle sera surtout visible au coucher du soleil le 10 juin et au lever de lune le 11. Ce moment coïncide avec ce qu’on appelle traditionnellement la lune des fraises. Pas de fruits qui tombent du ciel, mais une belle histoire de saison.